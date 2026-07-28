URA pide mantener servicio veterinario en Luarca en agosto y denuncia falta de planificación

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OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha solicitado a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que garantice la prestación del servicio veterinario en la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Luarca durante el mes de agosto, tras tener conocimiento de que permanecerá sin atención presencial durante todo ese periodo.

En un escrito dirigido al director general de Planificación Agraria, la organización agraria advierte de que los ganaderos y usuarios de la zona deberán desplazarse a la OCA de Navia, donde, además, el servicio solo estará disponible tres días por semana, lo que, a su juicio, supone una "reducción muy significativa" de la capacidad de atención en ambas comarcas.

URA señala que la oficina de Luarca cuenta con dos plazas de personal veterinario, una de ellas vacante de facto desde finales de febrero por una baja no cubierta, lo que ha provocado que el servicio se haya venido prestando con una dotación "claramente insuficiente" durante los últimos meses.

La organización considera que la supresión total de la atención presencial en agosto evidencia una "falta de planificación" en la cobertura de personal que no puede repercutir en los profesionales del sector ganadero, especialmente en una zona con elevada actividad.

En este sentido, subraya que la atención veterinaria administrativa es un servicio público "esencial" para la gestión de trámites vinculados a la sanidad animal, movimientos pecuarios, identificación del ganado o campañas oficiales, entre otros procedimientos.

Asimismo, advierte de que la eliminación del servicio en Luarca obligará a realizar desplazamientos, con el consiguiente incremento de costes y pérdida de tiempo, además de concentrar la demanda en una única oficina que tampoco contará con atención diaria.

Por ello, URA reclama que se reconsidere la planificación prevista y se adopten medidas organizativas que permitan mantener, al menos, atención veterinaria algunos días por semana en la OCA de Luarca, evitando su supresión total.

Igualmente, solicita que, en caso de no atenderse esta petición, se expliquen de forma motivada las razones que justifican la ausencia del servicio, la falta de sustitución del veterinario de baja y las medidas previstas para minimizar los perjuicios a los usuarios.

La organización agraria defiende que los profesionales del campo deben contar con servicios públicos "cercanos, suficientes y acordes" con la importancia del sector primario, y confía en que la situación se corrija antes del inicio del mes de agosto.