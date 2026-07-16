URA pide al Principado evaluar los daños del temporal en el campo y habilitar ayudas si hay pérdidas

El coordinador general de URA, Borja Fernández. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha solicitado este jueves al Gobierno del Principado que evalúe "con la máxima rapidez" los daños causados por las fuertes lluvias y tormentas en explotaciones agrarias e infraestructuras rurales y que, si las pérdidas lo justifican, habilite medidas de apoyo para garantizar la continuidad de las explotaciones afectadas.

La organización ha explicado que el temporal ha provocado daños en explotaciones, caminos de acceso, fincas e infraestructuras rurales y ha anunciado que ya presta asesoramiento a ganaderos y agricultores para recopilar información sobre las pérdidas sufridas, orientarles en la tramitación de posibles ayudas y trasladar sus necesidades a las administraciones competentes.

Asimismo, URA considera prioritario restablecer cuanto antes la normalidad en los caminos rurales, accesos e infraestructuras dañadas por su importancia para la actividad diaria del sector primario y ha asegurado que mantendrá el contacto con los afectados durante los próximos días para defender las medidas que contribuyan a minimizar las consecuencias del temporal.