URA pide revisar las restricciones al sector ganadero por la evolución favorable de la situación sanitaria

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OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha solicitado este miércoles a la Consejería de Medio Rural que analice la posibilidad de revisar de forma gradual algunas de las restricciones por dermatosis nodular que siguen vigentes para el sector ganadero, al considerar que la situación sanitaria ha evolucionado favorablemente en los últimos meses.

En una nota de prensa, la organización ha precisado que no reclama el levantamiento inmediato de todas las limitaciones, sino la apertura de un proceso de análisis basado "exclusivamente en criterios técnicos y sanitarios" que permita valorar si algunas de las medidas continúan plenamente justificadas.

URA sostiene que desde hace meses no se han detectado nuevos positivos, que la campaña de vacunación en las zonas afectadas ya se ha completado y que el escenario epidemiológico ha cambiado "de forma significativa", por lo que considera necesario revisar periódicamente las restricciones.

Asimismo, ha recordado que las limitaciones han supuesto un importante esfuerzo para el conjunto del sector ganadero asturiano y afectan al desarrollo de ferias, certámenes, concentraciones ganaderas y otras actividades vinculadas al medio rural.

La organización ha defendido que la protección de la cabaña ganadera debe seguir siendo la prioridad, aunque considera que esa protección debe ir acompañada de una revisión constante de las medidas para evitar que permanezcan vigentes más tiempo del necesario.

Finalmente, URA ha planteado estudiar también las decisiones adoptadas en otras comunidades autónomas y ha confiado en que la Consejería de Medio Rural abra una reflexión sobre la situación actual para adaptar progresivamente las medidas a la realidad sanitaria de Asturias.