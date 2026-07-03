URA reclama un crédito extraordinario para abonar las ayudas pendientes de la PAC y anuncia movilizaciones

Archivo - Coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Unión Rural Asturiana (URA) ha exigido este viernes al Gobierno asturiano la "aprobación inmediata" de un crédito extraordinario para abonar las ayudas pendientes de la PAC 2025 correspondientes a producción ecológica y razas autóctonas, tras haber vencido el plazo legal de pago. La asociación ha advertido de que, si el Ejecutivo autonómico no adopta esta medida de forma inmediata, iniciará un calendario de movilizaciones.

Según ha denunciado la organización mayoritaria en el Principado en nota de prensa, de 333 ganaderos en ecológico solo han cobrado 170, por lo que decenas de profesionales continúan sin percibir estos fondos debido, según su análisis, a una falta de presupuesto en la Administración asturiana. A su juicio, esta es "una circunstancia que resulta inadmisible cuando se trata de fondos comprometidos con los ganaderos asturianos".

Desde URA han calificado la gestión de la Consejería de Medio Rural como "claramente insuficiente" y han señalado que esta situación debe acarrear responsabilidades políticas que alcancen tanto al consejero como a la Dirección General de Ganadería.

La organización ha recordado que el departamento ha incumplido varios plazos de pago anunciados previamente para diciembre, abril y antes del límite legal , provocando un "grave perjuicio económico" a unas explotaciones que atraviesan un "momento especialmente complejo".