URA reclama suprimir el Banco de Tierras como organismo autónomo e integrar su personal en Medio Rural

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha reclamado este martes la supresión del Banco de Tierras como organismo autónomo y la integración de su personal y competencias en los departamentos correspondientes de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. La organización ha defendido esta postura durante la reunión del Consejo de la Comisión Regional del Banco de Tierras, celebrada en Oviedo, en la que ha rechazado el anteproyecto presupuestario del organismo para 2027.

Según ha señalado URA, el anteproyecto contempla un gasto total de 648.210 euros, de los que 458.560 euros, el 70,7%, corresponden a gastos de personal. Esta partida aumenta en 11.320 euros respecto a 2026, un 2,53%, mientras que las inversiones reales se reducen en 17.000 euros, casi un 12%.

La organización agraria considera que esta evolución presupuestaria refuerza la necesidad de revisar el modelo organizativo del Banco de Tierras. A su juicio, los resultados acreditados hasta la fecha no justifican suficientemente el mantenimiento de una estructura administrativa independiente con un presupuesto anual de casi 650.000 euros.

URA ha precisado que su propuesta no cuestiona la profesionalidad de los trabajadores ni la necesidad de prestar los servicios que actualmente desarrolla el organismo, sino la conveniencia de mantener una entidad autónoma para ejercer funciones que considera que podrían integrarse directamente en la Consejería.

"No queremos eliminar trabajadores ni servicios al campo asturiano. Queremos eliminar estructuras administrativas innecesarias y aprovechar mejor los recursos públicos", ha manifestado.

La organización ha defendido que la Administración debe priorizar los resultados para agricultores y ganaderos y evitar estructuras independientes cuando sus funciones puedan desarrollarse desde los departamentos existentes. "Lo importante no es mantener organismos, sino dar soluciones reales a los agricultores y ganaderos", ha concluido.