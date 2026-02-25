URA tacha de "vergüenza" que Barbón y Sánchez hablen de relevo generacional tras dejar fuera a 93 aspirantes

Archivo - El coordinador de URA, Borja Fernández - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha calificado de "vergüenza" que el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, hablen de jóvenes y relevo generacional en el campo mientras, según la organización, se ha rechazado la incorporación de 93 personas en lista de espera en el plan de incorporaciones 2025.

Para URA, el acto celebrado este miércoles en Piloña, ha sido "un intento desesperado del Gobierno nacional y autonómico de recuperar el voto rural ante un claro cambio de tendencia debido al abandono al que han sometido al sector durante estos años".

La organización ha sostenido que el declive del campo asturiano "no es debido a ninguna maldición bíblica", sino "la consecuencia de años de políticas erróneas acompañadas de personas al mando con nulos conocimientos de los problemas del sector".

Asimismo, ha afirmado que el sector agrario asturiano está "a rebufo de una administración que hace tiempo que ha demostrado no estar a la altura", y ha señalado como ejemplos ayudas a las razas autóctonas pendientes de abono, incorporaciones que dejan fuera a decenas de jóvenes y planes de mejora "cada cinco años con presupuestos que no van a alcanzar ni al 30% de las solicitudes".

Para revertir el envejecimiento en el sector agroganadero, URA ha defendido que debe existir "una apuesta clara reflejada en convocatorias y presupuestos", y no "anuncios vacíos que siempre se quedan en nada".