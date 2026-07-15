Usaga advierte de un repunte de los robos en el campo y pide más medios de vigilancia

Archivo - Siembra en un campo del occidente asturiano. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Sectoriales Agrarias y Ganaderas de Asturias (Usaga) ha alertado este miércoles de que Asturias es la única comunidad autónoma en la que aumentaron los robos en el campo durante el último año. Según los datos analizados por la organización junto a Unión de Uniones, los hechos conocidos crecieron un 26,79% respecto a 2024.

Aunque el Principado continúa entre las comunidades con menor número de robos, solo por delante de Cantabria, Usaga considera "preocupante" que Asturias no siga la tendencia descendente registrada en el resto del país.

La organización añade que el número de robos esclarecidos también habría descendido cerca de un 47% respecto al año anterior. Así, de los 71 robos denunciados en Asturias, únicamente nueve habrían sido resueltos.

Ante esta situación, Usaga ha reclamado reforzar los equipos ROCA de la Guardia Civil y aumentar los recursos destinados a la vigilancia y el control en el medio rural. A su juicio, el número de efectivos sigue siendo insuficiente para cubrir la extensión del territorio rural.

"Creemos que es fundamental aumentar recursos de vigilancia y control en puntos clave, en lugar de dedicarlos a fiscalizar el trabajo de las explotaciones como si los delincuentes fuésemos los agricultores y ganaderos", ha señalado la organización.

Asimismo, Usaga ha advertido de que las cifras corresponden únicamente a los robos denunciados, por lo que considera que la incidencia real puede ser mayor debido a que parte de los afectados optan por no presentar denuncia.