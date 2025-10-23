Usaga critica a COAG y UCA por "sus contradicciones" en las denuncias por las elecciones agrarias en Asturias

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (Usaga), tras haberse personado en el procedimiento que iniciaron COAG y UCA en el que pedían la suspensión cautelar de las elecciones y haber conocido la noticia de que éstas han paralizado el proceso en su siguiente fase, critica la contradicción que se resulta de esta actuación.

El portavoz de Usaga, Javier García, señala que COAG y UCA, a la luz de los resultados electorales, "parece que paralizan el proceso porque ya no les interesa, pues son organizaciones representativas". Asimismo cree que su comportamiento "supone una falta de respeto al trabajo de la Justicia pues lo que antes consideraban que estaba mal, ahora no importa tanto".

"No quieren seguir porque ya no lo necesitan", comenta García y añade que "no querían elecciones y, como no las querían, las denunciaron con la excusa de los censos. Después, como no les dio tiempo a anularlas, participaron en ellas y como alcanzaron la representatividad, ahora les vale y desisten del procedimiento".