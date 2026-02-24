Usaga critica que Medio Ambiente celebre la paralización del control del lobo en Asturias

Lobo - USAGA

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (Usaga) ha trasladado este martes su "preocupación" porque el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "celebre la paralización judicial del control del lobo en Asturias" y califique la convivencia entre lobo y como "perfectamente viable" cuando, en el último año, se produjeron más de 2.000 ataques, según ha detallado la organización.

En este sentido, Usaga ha insistido en que los ataques del lobo suponen una media de 3.491 animales atacados al año. Además, la organización ha comentado que desde 2021 se observa un repunte consolidado de los ataques, con un incremento del 17% en el trienio 2022-2024 respecto a la etapa anterior.

Según la Unión, algunas zonas, como la Centroccidental, registran niveles de depredación "extremadamente preocupantes", llegando hasta el 14% del censo ganadero susceptible.

La organización agraria ha insistido en la cuestión de los censos de lobo que deben remitirse a Bruselas, ya que considera que "no es necesario elaborar nuevos censos que dilaten aún más la toma de decisiones, sino que deben aprovecharse los datos ya existentes en cada comunidad autónoma, que cuentan con validez técnica suficiente y reflejan la realidad actual del territorio".