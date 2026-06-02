Usaga insta a los ganaderos a sumarse a la denuncia del cártel de la leche

Archivo - Vacas de leche - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Usaga, integrada en Unión de Uniones, ha animado este martes a los ganaderos a incorporarse en las próximas semanas a la demanda colectiva contra el denominado cártel de la leche, coincidiendo con la apertura de un nuevo plazo para adherirse al proceso.

La organización, que fue de las primeras en denunciar estas prácticas, ha subrayado la importancia de mantener el impulso de una reclamación que acumula más de seis años de recorrido y en la que participan mayoritariamente explotaciones asturianas. "Este proceso es largo. Nos ha tocado vivir una pandemia en medio y hemos tenido que superar otros muchos escollos, pero no podemos dejarlo ahora. Hay que seguir hasta el final para reivindicar lo que es justo y cuantos más seamos, mejor", señalan desde el colectivo.

Usaga también ha reclamado que se agilicen los trámites judiciales, ya que, según las últimas previsiones, la resolución podría demorarse hasta 2030. En este contexto, la organización considera que las multas impuestas hasta ahora no resultan disuasorias frente a prácticas abusivas hacia los productores, ya sea por parte de la industria o de la distribución.

Asimismo, advierte de la difícil situación del sector, con un incremento continuado de los costes de producción desde 2021 que está provocando el abandono de explotaciones y dificultando el relevo generacional. En Asturias, según sus datos, han desaparecido 74 granjas de leche de vaca entre abril de 2025 y abril de 2026.

Usaga sostiene que el denominado cártel de la leche implicó a nueve grandes industrias que pactaron precios a la baja durante 13 años, entre 2000 y 2013. Estos hechos fueron sancionados en 2015 por la Comisión Nacional de la Competencia con una multa de 88,2 millones de euros.