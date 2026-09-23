Usaga reclama 1,8 millones para complementar las ayudas europeas al campo en Asturias

Vacas pastando en un campo de Llanes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Usaga ha pedido este miércoles al Gobierno asturiano que aporte 1,8 millones de euros de fondos propios para complementar las ayudas extraordinarias asignadas a la comunidad ante el incremento de los costes de la energía y los fertilizantes.

En una nota de prensa, Usaga ha explicado que la Unión Europea ha aprobado un paquete extraordinario de 540 millones de euros para apoyar al sector agrario ante el incremento de los costes de producción derivado de la crisis en Oriente Medio. De esta cantidad, a España le corresponden 50,17 millones de euros que se distribuyen entre las distintas comunidades autónomas. La normativa europea permite complementar esta cantidad hasta en un 200% con fondos nacionales, lo que permitiría movilizar otros 100 millones de euros adicionales.

Según el reparto trasladado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, realizado en función de la superficie agraria útil (SAU), el Principado tiene asignados 943.156,75 euros. Ante esta situación, USAGA reclama a la administración regional que haga uso de la posibilidad contemplada en la normativa europea y aporte otros 1.886.313,5 euros, correspondientes al 200% de los fondos asignados a la región.

Además, la organización ha indicado que el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos revierte en parte sobre las comunidades autónomas, por lo que considera que existen "razones suficientes" para que la Junta movilice esos fondos y complemente las ayudas hasta el máximo permitido.

Usaga solicitará una reunión urgente con la Consejería de Medio Rural para abordar la aportación de estos fondos y estudiar su distribución en función de las necesidades y prioridades del sector agrario y ganadero asturiano.

La organización defiende que los criterios de reparto tengan en cuenta, en primer lugar, a los agricultores y ganaderos que se hayan visto más afectados por el incremento de los costes y la magnitud de dicho impacto y que, en caso de que los recursos disponibles no permitan atender todas las necesidades, se priorice a los profesionales del sector.