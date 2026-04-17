Venta (PP) pide la dimisión del consejero de Medio Rural tras la sentencia del TSJA sobre la IGP Ternera Asturiana

El diputado del PP de Asturias Luis Venta durante la rueda de prensa de este viernes. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias Luis Venta ha exigido este viernes la dimisión del consejero de Medio Rural, Marcos Líndez, después de conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre IGP Ternera Asturiana que, a su juicio, constata "la injerencia pública más grave posible en el derecho de asociación".

"Hoy la justicia les ha puesto ya definitivamente contra la pared y creo que la única opción que le queda a este consejero y vamos a ver qué pasa con el presidente es su dimisión", ha afirmado Venta, quien ha asegurado que "este consejero no puede estar ni un minuto más al frente de la Consejería de Medio Rural".

En una rueda de prensa, el parlamentario del PP ha dicho que la sentencia pone de manifiesto que "este gobierno es un gobierno cacique, que es un gobierno manipulador y que es un gobierno poco democrático". "Estamos ante un gobierno y un consejero que volvería a hacer lo mismo en otra situación semejante", ha lamentado.

Venta ha recalcado que la actuación del Gobierno asturiano y de la Consejería de Medio Rural supone un "abuso de poder". El parlamentario 'popular' ha señalado que la sentencia deja claro que la Administración autonómica "no tenía competencia para actuar" sobre el Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana y ha criticado que se apartara a sus representantes, "sustituyendo la voluntad del sector".

El diputado del PP asturiano ha recordado que en la Junta General ya se había advertido de esta situación en una comisión parlamentaria, donde, según ha indicado, se instó al consejero a rectificar sin que este modificara su postura. "Hace menos de un mes dijo que volvería a hacer lo mismo", ha añadido.

Venta ha extendido sus críticas al presidente del Principado, Adrián Barbón, al que ha acusado de no actuar pese a haber sido informado por el propio Consejo Regulador de la situación en junio de 2025. "Ni está ni se le espera", ha afirmado.