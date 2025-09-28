Venturo Happel Rosani (Casa Ventura) gana el Concurso Nacional de Raza Frisona 2025

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Venturo Happen Rosani, de Casa Venturo (Asturias), se ha proclamado como Vaca Gran Campeona del Concurso Nacional de Raza Frisona de Conafe 2025 este sábado 27 de septiembre en Gijón, en el marco de Agropec, tras proclamarse Vaca Intermedia Campeona y ganadora de la sección 14ª de Vacas en lactación de 3 años júnior.

Esta vaca asturiana, de la mano de su ganadero y manejador, Germán Fernández, y gracias al trabajo de toda la familia de la ganadería Casa Venturo, se ha convertido en la mejor vaca de España tras haberse hecho también hace tres años con el triunfo como Gran Campeona Nacional de terneras y novillas del año 2023, según la organización.

La edición 2025 del Concurso Nacional de Conafe, además, fue la más numerosa en participación de los últimos años, pues sus 208 animales presentados a pista por 60 ganaderías representando a siete comunidades autónomas.

La ternera Rey 1346 Dani Negariel, perteneciente a la ganadería Rey de Miñotelo (Lugo), fue proclamada Gran Campeona Nacional de Terneras y Novillas por el juez Santiago García Souto, tras haberse hecho previamente con la sección de terneras de 12 a 14 meses. Seguida como Gran Campeona de Terneras y Novillas Reserva por su compañera de establo Rey 1370 Hulu Zypi, ganadora de la sección de terneras de 9 a 11 meses, y por la ternera Manolero Happen Valeria (Ganadería Manolero), como Mención de Honor, tras quedar segunda de la sección de terneras de 9 a 11 meses.

Por otra parte, como Campeona Nacional de Terneras y Novillas Rojas el juez destacó a Venturo Rompen Halawi Red, de la ganadería Casa Venturo (Asturias), seguida en este caso por Rey AMG GDG Turbo S Red, de la ganadería cántabra S.A.T. Rey de Miñotelo.

El premio al Mejor Rebaño de Terneras y Novillas fue para Casa Venturo (Asturias) seguido por S.A.T. Rey de Miñotelo (Lugo, Galicia) como Segundo Mejor Rebaño de Terneras y Novillas. Ambas ganaderías se intercambiaron sus puestos como Mejor Criador de Terneras y Novillas, con S.A.T. Rey de Miñotelo (Lugo, Galicia) en el primer puesto y Casa Venturo (Asturias) en segundo lugar.

En el camino hacia el triunfo en el Nacional, Venturo Happen Rosani fue antes elegida Vaca Intermedia Campeona y primera de su sección: Vacas en lactación de 3 años júnior.

Como Gran Campeona Reserva el juez destacó a Flora Unstopabull Adaline, de Casa Flora, que también fue Vaca Adulta Campeona y ganó la sección Vacas Lactación de 5 años.

La Mención de Honor de la gran final de vacas fue Gorrella Chekia Hannans, de Xeygo Holsteins, que fue Vaca Intermedia Subcampeona y ganó la sección Vacas en lactación de 3 años sénior.

Por otra parte, el título de Vaca Adulta Subcampeona fue para Ponderosa Ridgeline Lorena, de SAT Rey de Miñotelo (Lugo, Galicia), mientras que la Mención de Honor fue para Peto Aida Arrow, de Xeygo Hoslteins (Asturias).

En el Campeonato Nacional de Vacas Rojas ganó la vaca Ferreiro Rocío Jordy Red Roja, de la ganadería Casa Cid (Lugo, Galicia) en copropiedad con G. Eloy, S. Filgueiras, Q. Serrabassa y Agriber, que ya había ganado la edición 2023. Este año 2025 seguida por Llera Jordy Oscar Roja ET (Llera Her, Cantabria), que fue Subcampeona.

Casa Flora (Asturias) obtuvo el título de Mejor Criador Nacional de Vacas y Casa Venturo (Asturias), el de Segundo Mejor Criador. En cuanto al Mejor Rebaño Nacional de Vacas Xeygo Holsteins (Asturias) obteniendo el premio al Mejor Rebaño y Casa Flora como Segundo Mejor Rebaño.

El título de Mejor Autonomía, para el que se juzgaron lotes de cuatro vacas presentados por ganaderos de dos comunidades autónomas (Asturias y Cantabria), recayendo en Asturias seguida por Cantabria. Santiago García Souto eligió como mejores manejadores del concurso, por este orden, el cántabro Adrián Entrecanales (Cudaña), el también cántabro Germán Fernández (Casa Venturo) y el gallego Alberto Iglesia (SAT Rey de Miñotelo).

En esta edición del Nacional se rindió un homenaje a Aladino Pidal, en reconocimiento a su trabajo y colaboración en el desarrollo de concursos morfológicos y en diversas actividades del sector.