Vox acusa a Marcos de incumplir convocatorias de ayudas y de abandonar al sector ganadero

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Carolina López, se ha mostrado este miércoles muy crítica con el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, al que ha acusado de incumplir convocatorias de ayudas y de abandonar al sector ganadero.

Ha sido en el turno de fijación de posiciones tras una comparecencia de Marcos solicitada por Vox. López ha acusado a Marcosde priorizar "la propaganda política" sobre la gestión real del sector, afirmando que el sector "merece algo mucho más que un consejero que de tantos anuncios que da incluso se olvida de alguno de ellos".

López ha hablado de incumplimiento de múltiples convocatorias de ayudas al sector ganadero, señalando que los profsionales llevan esperando a que márcos dé respuesta. Se ha referido a casos concretos como la vacunación obligatoria "prometida en el 2024, convocada en junio del 2026" o las ayudas de mejora y modernización de explotaciones "más de seis meses sin resolver".

La diputada de Vox ha cuestionado la gestión del consejero respecto al matadero móvil anunciado en diciembre del año pasado y ha lamentado su desconocimiento sobre expedientes pendientes de pago de la PAC.

López ha criticado también la ejecución del plan de control de lobos, cuestionando los criterios técnicos utilizados para determinar el número de ejemplares a abatir en cada zona. La portavoz de Vox ha concluido su intervención alertando sobre el colapso del sector ganadero asturiano, afirmando que en los últimos 20 años se han perdido más de 100.000 vacas y 15.000 cotizantes en la Seguridad Social del sector agrario. Ha señalado que en la zona de la cuenca minera a día de hoy ya no queda ni una sola explotación de leche, responsabilizando de esa situación a la "inacción y dejadez" de la consejería.

En una línea parecida también se ha pronunciado en su turno el diputado del PP Luis Venta. Ha dicho que los socialistas "se llenan la boca" de que defienden al medio rural y cuando realmente son "los enterradores profesionales" del sector.

Venta ha denunciado la incapacidad del Ejecutivo autonómico para gestionar los fondos destinados al sector agrario, señalando que los profesionales claman por el dinero que es suyo y el Gobierno regional es incapaz de ponerlo en sus cuentas.

El diputado 'popular' ha concluido su intervención en la Junta General del Principado aseverando que la gestión de Marcos al frente de la consejería es "un caos" que repercute en el día a día de los ganaderos.