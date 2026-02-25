Vox defiende en Europa el sector primario asturiano frente a los recortes de la PAC y la competencia desleal

Jornada sobre el campo asturiano en el Parlamento Europeo, organizada por Vox. - VOX

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Vox, Mireia Borrás, ha asegurado este miércoles en el Parlamento Europeo que el acuerdo con Mercosur y los "continuos recortes" de la Política Agraria Común (PAC) constituyen una "traición" a los agricultores y ganaderos españoles y asturianos.

El acto, celebrado bajo el título 'Asfixiando al campo asturiano. Competencia desleal e hiperrregulación', ha reunido en el Parlamento a representantes políticos y portavoces de organizaciones agrarias del Principado para analizar las consecuencias del acuerdo promovido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La secretaria general de Asaja Asturias, Geli González García, ha asegurado que el acuerdo con Mercosur "va en contra de los intereses del sector agrícola y ganadero europeo". "Yo lo veo como una traición de Europa", ha afirmado, remarcando que el campo español lleva décadas adaptándose a una normativa medioambiental cada vez más exigente, asumiendo costes crecientes y una burocracia asfixiante".

Por su parte, el secretario regional de COAG Asturias, David Pérez Naya, ha señalado qeu otros acuerdos como el de Marruecos para el sector del tomate y la liberalización del textil tras el fin del Acuerdo Multifibras en 2005. "Cuando reaccionaron, muchas explotaciones y fábricas ya habían cerrado", ha recordado.

Finalmente, la presidenta de Vox Asturias, Carolina López, ha defendido la "coherencia" de su formación frente a lo que ha calificado de "cesiones injustificadas". "Nos hemos opuesto en el Parlamento Europeo, en el Congreso y en los parlamentos autonómicos. No hemos venido por estrategia electoral, hemos venido a defender los intereses reales de España", ha asegurado. López ha recordado que cada año cierran en Asturias alrededor de 100 explotaciones de vacuno "por falta de rentabilidad" y ha denunciado que la hiperrregulación ha convertido al ganadero en "administrativo y asesor", además de profesional del campo.