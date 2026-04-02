La XVI Primer Sidre l'Añu arranca este jueves en el recinto ferial gijonés

Archivo - Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial gijonés Luis Adaro acogerá, desde este jueves al próximo domingo, la XVI Primer Sidre l'Añu (PSLA), que ofrecerá al público una amplia muestra de sidra de toda Asturias en un ambiente sidrero.

El evento, con un precio de la entrada de diez euros, permitirá probar la sidra nueva de la temporada de unos 50 llagares de Asturias.

Las degustaciones vendrán acompañadas de una programación cultural y gastronómica. Además de la pulsera que permite tomar sidra libremente a cada uno, se podrán adquirir vasos de sidra de cristal serigrafiado y camisetas sidreras.

En una barra atendida por escanciadores, se servirán las distintas sidras participantes, muchas de ellas difíciles de encontrar habitualmente en sidrerías debido a su pequeña producción o a que se comercializan solo en ámbitos locales.

También habrá varios toneles repartidos por el recinto, donde cada visitante podrá servirse sidra directamente y así practicar la forma más sencilla y ancestral de escanciado: del tonel al vaso.

El evento comenzará una semana antes con el concurso a la Meyor Primer Sidre l'Añu, en el que un jurado especializado elegirá la sidra más prometedora para la cosecha de 2026.

La sidra ganadora ocupará un lugar destacado en la barra del evento y será la protagonista del culete inaugural. Ese primer escanciado correrá a cargo del llagareru vencedor, acompañado por los miembros de la Buena Cofradía de los Siceratores, marcando así el inicio de cuatro intensos días de actividad.

Entre las mútiples actividades, se celebrará una gran espicha o fiesta de prau, donde conviva la música, el aprendizaje sidrero, la gastronomía y también los juegos y cultura tradicional.

Durante los cuatro días, se celebrarán también tasties, catas guiadas de sidras asturianas y de otras procedencias, abiertas al público hasta completar aforo. En ellas, se analizarán las características organolépticas de diferentes variedades sidreras, acompañadas por productos incluidos en la marca Alimentos del Paraíso.

El evento contará, asimismo, con puestos de artesanía y productos asturianos, donde los visitantes podrán adquirir distintos artículos elaborados por artesanos y productores locales. En muchos de estos espacios se realizarán demostraciones y talleres en directo.

Además, a lo largo de los cuatro días se sucederán conciertos y actuaciones en directo, así como animación permanente de la Banda de Gaites El Gumial, habitual en este encuentro.

El programa incluye, también, deportes y juegos tradicionales en los que podrá participar gente de todas las edades. Entre ellos, están, entre otros, el juego de la rana, la llave, el tiro de cuerda o las carreras de sacos.

Habrá, además, demostraciones y talleres de mayar manzana, en los que serán los más pequeños quienes elaboren la sidra en directo, para luego pasar a repartir la sidra del duernu obtenida durante la actividad.

En la programación hay, entre otras actividades, talleres de escanciado, abiertos tanto a niños como a adultos. Incluso se celebrará un Concurso de Escanciadores Amateurs, que este año celebra su tercera edición.

Entre los momentos más significativos del evento están la entrega de premios del concurso de la Meyor Primer Sidre l'Añu durante el primer día; el recibimiento de los peregrinos del Sidracrucis; o el ya tradicional 'Concursu de Sidre Casero Fecho en Maera', que pondrá el broche de oro a los cuatro días.