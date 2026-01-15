Zapico (IU) rechaza el acuerdo con Mercosur al considerar que está pensado para las multinacionales

David Pérez (COAG) y Ovidio Zapico - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, ha rechazado "frontalmente" el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que es "un tratado pensado para las multinacionales" y "no está pensado para el campo asturiano".

"Es un tratado pensado para el modelo de ganadería intensivo. Es un tratado que no está pensado para los que apuestan por un modelo tradicional, sostenible, para los que apuestan en definitiva por la ganadería extensiva", ha asegurado Zapico en una rueda de prensa en Oviedo tras reunirse con el sindicato agrario COAG

Según el dirigente de IU, este acuerdo "introducirá alimentos de poca calidad en los supermercados, en las estanterías, en los lineales, en las tiendas y en las carnicerías de Asturias".

Ha dicho que, de salir adelante, solamente aquellos que manejan unas cantidades económicas importantes de dinero podrán comer productos de primera calidad.

"Si llevamos años exigiendo a los ganaderos asturianos avanzar hacia un modelo cada vez más sostenible, que sea compatible con el medio ambiente y que sea compatible con la lucha del cambio climático, ¿cómo nos podemos abrir ahora a estos tratados que generan una huella de carbono a lo largo del planeta incalculable?", se ha preguntado.

Zapico ha insistido ha pedido a los eurodiputados y parlamentarios asturianos y españoles del PP y del PSOE que "se opongan a este tratado". Zapico participará este viernes en la manifestación convocada en Oviedo por las organizaciones del sector primario.

El dirigente de IU y miembro del Ejecutivo asturiano no comprende que el Gobierno central haya respaldado el acuerdo con Mercosur. "No entiendo cómo España se puede adherir a este tratado, porque va en contra de los intereses de la mayoría social, de los trabajadores del campo y de nuestra soberanía alimentaria", ha criticado.