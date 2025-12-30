Las 100 mayores empresas de Siero facturaron más de 2.500 millones de euros en 2024

El alcalde de Siero, Ángel GArcía, y la concejala de Comercio y Hostelería; Movilidad y Transportes, Patricia Antuña. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las 100 principales compañías en el ranking de facturación de Siero alcanzaron unas ventas de 2.516.249.061 euros en 2024, lo que supone un crecimiento de más del 9,90% en los dos últimos años y mejora en 68.717.973 el dato de 2023.

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, han presentado este martes el volumen de negocio anual de las empresas radicadas en el municipio, un ranking que lidera Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) con 867.169.000 euros de facturación, seguida de Central Lechera Asturiana (223.146.000 euros) y Leomotor Asturias SL (91.463.059 euros).

En cuanto a las sociedades que más empleo generan, Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) vuelve a liderar la tabla con 1.002 trabajadores. Grúas Roxu y Asturias Perez Rumbao SL ocupan la segunda y tercera posición con 300 y 160 empleados respectivamente.

El top 100 de empresas de Siero por trabajadores empleó en 2024 a 5.806 personas, con un incremento de 987 personas en los dos últimos años. Actualmente, Siero cuenta con 3.898 empresas y 22.967 trabajadores cotizando a la Seguridad Social.

El municipio cuenta además con 26 áreas empresariales y cerca de 21.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

El alcalde ha indicado que el crecimiento demuestra "la buena marcha de nuestras empresas y la incorporación de nuevas compañías al tejido productivo".

García ha explicado además que "algunas empresas relevantes no aparecen en el ranking por no tener domicilio fiscal en Siero, como Amazon, que emplea a más de 1.200 personas, o las diversas compañías que operan en Parque Principado". "Otras entidades, como el cuartel Cabo Noval o el propio Ayuntamiento, generan también empleo y actividad económica, pero no se incluyen en esta lista", ha agregado.