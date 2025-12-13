El 112 de Asturias atendió 54.345 llamadas en noviembre: 707 accidentes de tráfico y 150 incendios forestales

Archivo - Rescate de una mujer en Belmonte de Miranda. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha atendido 54.345 llamadas en la sala del 112 durante el mes de noviembre. De ellas se derivaron 22.829 incidentes que requirieron de la movilización de algún tipo de recursos, 707 en caso de accidentes de tráfico y 150 en incendios forestales.

La mayoría de llamadas, 17.029, se correspondieron con la categoría de atención sanitaria. También se registraron, entre otros, 2.841 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 707 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 761 incidentes.

Respecto a la actividad de la red de parques de Bomberos del SEPA, durante el pasado mes de noviembre realizaron un total de 700 salidas a distintas intervenciones, 246 para incendios, de las cuales 150 salidas fueron para incendios forestales y 96 para incendios urbanos.

Además, se contabilizaron 156 salidas para retiradas de elementos peligrosos, fundamentalmente retirada de abejas, avispas y hormigas. Entre otras, también se realizaron 44 salidas para rescates, 20 para accidentes de tráfico y 16 rastreos.