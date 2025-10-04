200 voluntarios de Cruz Roja Asturias se reúnen en el Pozu San Luis para su encuentro anual

Archivo - Sede de la Cruz Roja en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja de Asturias ha convocado para este sábado el encuentro anual de voluntariado, que en esta ocasión reunirá a 200 personas voluntarias de toda la región.

El acto será inaugurado a las 12.00 horas por el alcalde de Langreo, Roberto García, la Consejera de Bienestar Social, Marta del Arco y el presidente de Cruz Roja Asturias, José María Lana. El encuentro contará con la presencia de autoridades locales y regionales.

La jornada se desarrollará en el Pozu San Luis, ubicado en el Ecomuseo de Samuño en Langreo, y se extenderá hasta las 17.00 horas, permitiendo a los voluntarios de distintas localidades compartir experiencias y disfrutar de un espacio cultural como el Ecomuseo.