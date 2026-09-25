Las 22 propuestas de Foro para Asturias: suelo público, alivio fiscal y dimisiones por Cerredo

El diputado del grupo mixto Adrián Pumares (Foro) en la Junta General. - FORO ASTURIAS

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha presentado 22 propuestas de resolución en el debate de Orientación Política General de Asturias con el objetivo de "mover al Gobierno a actuar" en campos como vivienda, sanidad, dependencia, sector primario, fiscalidad o infraestructuras,.

Pumares ha centrado su intervención en los servicios públicos, criticando que "la calidad no se mide por el número de anuncios ni tan siquiera se mide por el número de recursos", sino "por lo que se encuentra el ciudadano cuando necesita de esos servicios públicos". En materia de dependencia, ha pedido que el gobierno "adopte todas las medidas organizativas, presupuestarias y de personal que sean necesarias" con los plazos legales de resolución.

En relación con la sanidad, el diputado de Foro ha propuesto "reforzar la atención primaria incluyendo menos burocracia, plantillas suficientes y cupos adecuados a las necesidades de la población". Asimismo, ha pedido corregir el actual plan de choque de las listas de espera con recursos humanos y materiales.

En materia de vivienda, Pumares ha rechazado la declaración de nuevas zonas de mercado residencial tensionado y ha planteado "movilizar suelo público mediante concesiones de larga duración a promotores privados para construir viviendas destinadas al alquiler asequible".

El diputado ha defendido además deflactar la tarifa del IRPF para adecuarla a la inflación y subvencionar la cuota de autónomos en concejos de menos de 6.000 habitantes y pueblos de menos de 1.000. Entre otras medidas, la propuesta de Foro incluye ayudas para investigadores y estudiantes universitarios, mejoras en la conservación de carreteras autonómicas, una alternativa para los accesos al puerto del Musel y la implantación de la contabilidad analítica en el servicio público autonómico.

El diputado ha finalizado su intervención reclamando "una vez más" el cumplimiento íntegro de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo y ha exigido que los responsables políticos del accidente de la mina de Cerredo señalados, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, "dejen cuanto antes sus puestos".