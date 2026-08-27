264 aspirantes realizan la primera prueba para seis plazas de Policía Local

Aspirantes a la Policía Local de Siero. - AYTO. SIERO

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 264 aspirantes han realizado este miércoles la primera prueba para optar a una de las seis plazas de agente de la Policía Local de Siero, convocadas por turno libre mediante el sistema de oposición.

Según ha informado el Ayuntamiento de Siero, el examen, tipo test, se ha celebrado en la sala principal del Teatro Auditorio de Pola de Siero, a la que estaban convocadas 362 personas.

Una vez publicados los listados de resultados, los aspirantes que superen esta primera prueba deberán afrontar también pruebas físicas, una evaluación de aptitud psicosocial y un reconocimiento médico.