Archivo - La cabeza de lista por el PSOE de Asturias al Congreso, Adriana Lastra, interviene en un acto de precampaña del partido, a 26 de octubre de 2026, en Gijón, Asturias (España). (Archivo) - Juan Vega - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE en Asturias al Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha asegurado este jueves, en Gijón, que los socialistas le están "dando la vuelta a las encuestas" y se ha mostrado convencida de que pueden "ganar y gobernar" a partir del día 29.

De ahí que haya visto precisa una movilización masiva para ir a votar "con fuerza, con ganas y para votar al PSOE". "Nos estamos jugando el séptimo escaño con la derecha", ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un acto en el CMI La Arena, en el que ha estado acompañada, entre otros, de la candidata a la Alcaldía de Gijón, Lara Martínez, y el también candidato al Congreso por Asturias, Manuel Vallina-Victorero.

Lastra, asimismo, ha remarcado que, después de casi un mes de campaña electoral, entre pre-campaña y campaña propiamente dicha, "no hemos sido capaces de que la derecha nos cuente la agenda ultra que tienen en el caso de que lleguen al Gobierno", ha remarcado, a lo que ha incidido en que se ha conocido en este día.

Según la candidata asturiana, hoy se les ha "escapado" en un medio de comunicación extranjero que el recorte que quieren hacer en gasto público en este país es de 112.000 millones de euros, cifra que es la misma que precisa todo el sistema público de pensiones anual o toda la sanidad anual de toda España.

"Vienen contra todos y vienen contra todo", ha criticado, al tiempo que ha dado por hecho que este recorte busca privatizar los servicios públicos y las pensiones, pero, además, servirá "para comprarle armas a Netanyahu y a Trump".

Lastra ha advertido, a este respecto, de que eso es lo que pretenden, a lo que ha señalado que, frente a ello, solamente hay un voto posible el próximo domingo que frene a esta derecha ultra, que es el al PSOE.

"Yo siempre he respetado mucho a la gente que vota a la izquierda de otra manera, pero esta vez tienen que hacer que su voto valga, no pueden tirar su voto", ha recalcado, en un llamamiento al voto útil.

Según la candidata, el último escaño en Asturias está en disputa entre el Partido Socialista y la derecha. Por este motivo, ha pedido a todos los trabajadores, a todos los pensionistas y a todas las mujeres de Asturias a que esta vez voten al Partido Socialista "porque nos lo estamos jugando todo", ha reiterado.