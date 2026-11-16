"No se van a salir con la suya", señala Frente Ampliu a la derecha sobre servicios sociales, pensiones y vivienda

El cabeza de lista al Congreso de Frente Ampliu, Juan Ponte, y la candidata al Senado, Antona Luengo, antes de reunirse con responsables de la Fundación Mar de Niebla para conocer el nuevo local L'Alcuentru, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Congreso de Frente Ampliu, Juan Ponte, ha apuntado este lunes, en Gijón, que los servicios públicos y las pensiones son un deber moral con el prójimo.

"Tampoco es un debate técnico el acceso a la vivienda", ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar, junto a la candidata al Senado, Antona Luengo, en una reunión con responsables de la Fundación Mar de Niebla en el nuevo local L'Alcuentru.

"No se van a salir con la suya", ha advertido a los grupos de derecha y ultraderecha, a los que ha trasladado que "no van a ganar". "Es la mejor manera de cuidar a la comunidad", ha señalado.

En este contexto, ha remarcado que el mejor ejemplo son entidades como Mar de Niebla, que es una institución referente, según él, "que trabaja y actúa a través de la fórmula esencial de la colaboración público común, que significa que las administraciones públicas tienen que empujar, que tienen que acompañar, pero nunca tutelar".

En su opinión, los proyectos se tienen que hacer desde el territorio, con la gente común, a través de esa colaboración público común, "para que nadie se quede atrás, incluyendo en este caso a toda la zona de La Calzada".

Sobre las protestas de un grupo de vecinos que vinculan este comedor social a más delincuencia, Ponte ha asegurado que eso es "falso" y ha defendido que todas las personas tienen los mismos derechos, como está recogido y establecido en la Constitución.

Luengo, por su lado, ha destacado el proyecto de Mar de Niebla y ha opinado que tiene que ser el "faro" para muchos otros y para que la colaboración público-privada llegue adonde la administración no lo hace, ni debe llegar, a su juicio. "Es una colaboración imprescindible", ha remarcado.

También ha aprovechado para condenar, una vez más, "todos los ataques que reciben entidades imprescindibles que trabajan con la diversidad de las personas". En esta misma línea, ha criticado a quien lo hace desde algunos púlpitos y de algunas bancadas, como también "son sus cachorros los que vienen a ejecutar la violencia", ha recalcado. "No lo vamos a permitir y por supuesto Frente Ampliu lo va a denunciar siempre", ha asegurado.