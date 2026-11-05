Queipo (PP) ve en el apoyo de Lastra y Barbón a Puente el 'servilismo' del PSOE asturiano a Sánchez

El presidente del PP asturiano y candidato regional a las elecciones autonómicas de 2027, Álvaro Queipo, y la vicealcaldesa gijonesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, a su vez cabeza de lista de Asturias al Congreso. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP asturiano y candidato regional a las elecciones autonómicas de 2027, Álvaro Queipo, ha arremetido este jueves, en Gijón, contra el respaldo dado al ex ministro de Transportes, Óscar Puente, por parte de la cabeza de lista socialista al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, y por el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón.

A su juicio, es una muestra del 'servilismo' del PSOE asturiano y del Gobierno socialista regional al Ejecutivo central de Pedro Sánchez.

Así lo ha indicado durante su intervención en un encuentro de alcaldes del PP, en Gijón, en el que ha participado, también la vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, a su vez cabeza de lista por el PP asturiano al Congreso de los Diputados, y el alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández Díaz 'Chami'.

Queipo ha acusado, en esta misma línea, a la Federación Socialista Asturiana, de defender al Gobierno de Sánchez antes que a los intereses de Asturias, a lo que ha puesto de ejemplo la tasa de basuras, que impone a los ayuntamientos a repercutir el coste real a sus ciudadanos.

Sobre Lastra, ha recordado que días antes de la dimisión de Puente afirmó de él que estaba haciendo lo que tenía que hacer, mientras que Barbón aseguró que el ex ministro había puesto el listón muy alto en responsabilidad política.

"Ahora,por supuesto, se entiende por qué el Gobierno de Asturias sigue sin asumir las responsabilidades políticas que señaló la comisión de investigación tras la tragedia de la mina de Cerredo", ha recalcado.

"Los asturianos merecen bastante más", ha defendido Queipo, quien ha apostado por gobiernos que no se conformen con sobrevivir un día más, sino que trabajen para resolver los problemas reales de los ciudadanos.

"Cuando hablamos de cambio, no hablamos de un cambio de siglas en el Gobierno, hablamos de un cambio de etapa, de un cambio de paradigma, de una forma diferente de hacer las cosas y, también, de una forma distinta de gobernar", ha señalado, a lo que ha reivindicado que ese cambio lo representa el PP.

Un partido, según él, que cumple con los compromisos que se adquieren con los ciudadanos y utiliza los recursos públicos para mejorar los servicios y para crear oportunidades, "no para alimentar una maquinaria de anuncios, de eslóganes y de falsas promesas repetidas en cada cita electoral", ha apostillado.

Entre las propuestas del PP, están algunas muy concretas, como por ejemplo el movilizar suelo para construir más viviendas, el dar garantías a los propietarios para aumentar la oferta de alquiler y facilitar el acceso a la primera vivienda con avales y con menos impuestos en Asturias.

A esto ha sumado una fiscalidad más baja y más incentivos y apoyos para los autónomos, cumplir los plazos de las infraestructuras comprometidas o una mejor gestión de ley de dependencia.

Se ha referido, también, al fallido vial de Jove, por el que llevan esperando más de tres años los vecinos de la zona Oeste de Gijón una solución. Ha aludido, asimismo, a las "décadas de promesas" del Plan de Vías o las Cercanías, que siguen sin llegar a Asturias, como tampoco tiene solución aún el puente de Ribadesella o sin ejecutarse la autovía de Occidente, entre Cornellana y Salas. Todo ello ha pasado, según él, "sin planificación ni transparencia".

Ha criticado, además, la financiación autonómica, negociada por Sánchez primero con independentistas, según Queipo, y la gestión del lobo en Asturias. De esto último, ha remarcado que en 2025 fueron 3.900 las reses muertas en Asturias por el lobo.

Por todo ello, ha lamentado que el país tiene un Gobierno que toma decisiones para unos pocos a costa de las necesidades de todos los demás, siendo buena parte de las consecuencias de sus políticas para los ayuntamientos, los más cercanos a la población.

Queipo, asimismo, ha llamado la atención sobre que, de gobernar el PP en Asturias y en España, ambos gobiernos estarían "perfectamente coordinados" y ha remarcado que el cambio que debe de notarse en la vida de los ciudadanos.

Además, ha reivindicado que el PP es un partido "municipalista", a lo que ha resaltado que los alcaldes saben de la importancia de gestionar bien, tener presupuestos y rendir cuentas.

Al tiempo, se ha mostrado convencido de que hay una mayoría de personas que no pide privilegios ni soluciones mágicas, y que quiere vivir en una tierra de oportunidades. Gente que desea, a su juicio, que sus jóvenes no se vean forzados a abandonar la región, que esperan "respuestas, seriedad y resultados".

De ahí que haya visto el próximo día 29 como una cita ineludible para España y ha asegurado que la confianza de los ciudadanos se gana cada día, "trabajando y cumpliendo".

"Tenemos por delante la oportunidad de demostrar que Asturias puede tener un futuro diferente y que ese futuro empieza por cambiar la forma de gobernar", ha trasladado a los presentes.

"ESTAFA" DEL VIAL DE JOVE

Pumariega, por su parte, ha asegurado que el PP es "municipalista", por lo que hacen política más cercana a las personas, que es la que se hace desde los ayuntamientos.

Así pueden abordar problemas que afectan en el día a día a los ciudadanos y hacer las mejoras necesarias, según la candidata 'popular' al Congreso por Asturias. Algo que cree que se podrá hacer desde que el presidente del PP nacional y candidato nacional, Alberto Núñez Feijóo, sea presidente de un Gobierno que deje atrás el "abandono" de ocho años de 'sanchismo' al conjunto de los municipios asturianos.

A su juicio, se necesita un cambio en el Gobierno central, pero también en el asturiano, a lo que se ha mostrado convencida de que Queipo será elegido presidente asturiano en 2027.

Al tiempo, se ha centrado en los compromisos no cumplidos por el Gobierno con Gijón, como son los accesos al puerto gijonés de El Musel. "No es que incumpliera, es que estafó", ha asegurado sobre el Gobierno central del PSOE con respecto a la fallida licitación del vial de Jove. Unido a ello, ha remarcado que de los 300 millones de euros de esta partida, no se ha empleado nada en la ciudad.

También ha reprochado que el Ministerio de Medio Ambiente echara a atrás el proyecto de Transportes para el desdoblamiento de Lloreda-Veriña y que el Plan de Vías no ha avanzado "ni un centímetro", mientras que el 'metrotren' suma otros dos millones "tirados a la basura", para poder actualizar unos sistemas que no entraron en funcionamiento.

Por todo ello y más, para Pumariega, es urgente un cambio de Gobierno. Ha recalcado, en este sentido, que Gijón y Asturias necesitan "de forma imperiosa" el compromiso con esta tierra ya expresado, según ella, por Feijóo. Al tiempo, ha asegurado que el próximo día 29 es una fecha clave para dar el impulso que necesita el PP y "derrocar el 'sanchismo'".

UN GOBIERNO QUE ESCUCHE

"Necesitamos gobiernos que ayuden a los municipios, faciliten fondos, reduzcan la burocracia y arrimen el hombro", ha destacado, por su lado, 'Fernández Díaz, antes de ver preciso para ello un cambio en el Gobierno de España.

Ha apuntado, también, que sabe de la "exigencia y constancia" de Feijóo y de su preocupación por encontrar soluciones. Ha asegurado, asimismo, que están cansados de un Gobierno de España que no les ayude a resolver los problemas y a atender las necesidades que exceden las competencias de los municipios.

"Necesitamos recursos, financiación y menos burocracia", ha insistido. Al tiempo, ha visto importante que el "municipalismo rural tenga voz donde se toman las decisiones". De igual manera, ha llamado a proteger la ganadería y ha criticado la sobreprotección del lobo. Para él, se necesitan personas que sepan gestionar, como lo hace el PP.