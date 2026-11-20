La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, a su llegada a la FAV, en Gijón,, acompañada del cabeza de lista al Congreso por Asturias, Manuel Pravia; la coordinadora de Podemos Xixón, Alejandra Tejón; y la portavoz municipal, Olaya Suárez. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha opinado este viernes, en Gijón, que el cara a cara televisivo de los candidatos de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, fue una representación de "un país que ya no existe, un país en blanco y negro, un país bipartidista".

"Lamentablemente creo que mucha gente tuvo la sensación de estar en 1996, por muchos motivos", ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, antes de reunirse, junto con el cabeza de lista al Congreso por Asturias, Manuel Pravia; la coordinadora de Podemos Xixón, Alejandra Tejón; y la concejala de Podemos en Gijón, Olaya Suárez, con representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV), presidida por Manuel Cañete.

"Y creo que aunque hicieron mucho el pimpinela en echarse la pelota el uno al otro, en realidad el PSOE y el PP no son lo mismo, pero votan lo mismo muchas veces", ha agregado Belarra.

Sobre ello, ha señalado que en política de vivienda se parecen "demasiado", como también los dos están a favor del rearme y los dos partidos tienen "gravísimos casos de corrupción a sus espaldas".

Por todo ello, ha pedido a la gente que no se conforme, que vote por el cambio, que vote por la Alianza Republicana de Irene Montero y Gabriel Rufián.

"Podemos estar muy orgullosas de que en más de diez años de historia y habiendo formado parte de gobiernos autonómicos, municipales y estatal, tenemos cero casos de corrupción", ha resaltado, a lo que ha reiterado en su petición del vote contra la corrupción y también contra el rearme.

Relacionado con ello, ha advertido de que en estas elecciones se va a decir que hay muchas opciones y muchas papeletas, pero en realidad, según ella, cuando analizas políticamente de qué se está hablando, "se reducen bastante".

Ha explicado que, por un lado, está la papeleta del Partido Popular y Vox, "que en realidad es la misma", ha sostenido. "Metas la que metas en la urna, en realidad tienes el mismo resultado, que baje el salario mínimo, que se privaticen las pensiones, que se recorte el derecho a huelga", ha lamentado, a lo que ha remarcado que son avances que se han conseguido "con muchísimo esfuerzo y muchísima lucha".

"Sería una involución como nunca antes se ha visto en nuestro país", ha remarcado Belarra, quien ha comparado el caso con el PSOE y Frente Amplio, en el sentido de que votar a este último es hacerlo a los socialistas.

En el caso de estos dos partidos, ha asegurado que implica que no se va a hacer nada contra la crisis de vivienda, tal como ha pasado en esta Legislatura, a su juicio. Ha incidido, asimismo, en que han dicho que se van a gastar 12.000 millones de euros que deberían ir a los servicios públicos en armas y tanques "y van a decir que solo hay estas dos opciones; pero no es cierto", ha insistido.

Frente a todo ello, ha destacado que hay una tercera opción, que es la alianza republicana que encabezan Irene Montero y Gabriel Rufián, que es "la alianza y el voto de la gente que se atreve, de la gente que quiere pelear", ha ensalzado.

A este respecto, ha animado a todas esas personas que salieron a la calle el pasado día 11, que hicieron huelga, que se han movilizado en Asturias por 'Las Seis de La Suiza', peleando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, "que salgan a votar por esta alianza republicana de Irene Montero y Gabriel Rufián, porque es la que de verdad puede hacer que las cosas pasen", ha defendido.

Belarra ha remarcado que no es cierto que sea "imposible" poder hacer que bajen los alquileres o la cesta de la compra. "Se pueden hacer si tenemos gente valiente en las instituciones", ha dejado claro.

En el caso de Asturias, ha invitado a a votar al trabajador que ha hecho huelga, que ha defendido los derechos de los trabajadores y no a los patronos como el cabeza de lista en Asturias al Congreso por Vox, José María Figaredo, "que es de la familia de los dueños de esa empresa", ha recalcado con alusión a las vinculaciones empresariales de la familia de este en la región.

"La elección es sencillísima, si entra Manuel Pravia en el Congreso de los Diputados, sale un fascista de Vox", ha destacado Belarra, quien ha pedido a todo el mundo que concentre el voto en Podemos.

Pravia, por su lado, ha señalado que él, como clase trabajadora, da un paso al frente porque cree que si desde la movilización social se ha demostrado que se pueden resolver conflictos como el de las auxiliares de ArcelorMittal que se creían imposibles, ahora el siguiente paso es hacerlo desde las instituciones.

Cañete, en su caso, ha avanzado que trasladará en la reunión las problemáticas de la ciudad, como el retraso en el Plan de Vías o la falta de alternativa a los accesos al puerto gijonés de El Musel.