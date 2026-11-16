"Toca echar a esa mafia del poder", recalca Tellado sobre el 'sanchismo'

El secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, interviene en un acto público del PP en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, ha señalado, este lunes en Gijón, ha dejado entrever este lunes, en Gijón, que el apoyo del presidente nacional, Pedro Sánchez, al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, pueda tener que ver porque este último tenga información comprometida o porque el primero esté involucrado también en sus negocios.

"Nos ha gobernado una mafia y hoy toca echar a esa mafia del poder, hoy toca echar a esa mafia del Gobierno", ha indicado, durante un acto público en un hotel gijonés, en el que ha participado, también, la cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, el presidente del PP Álvaro Queipo, y el diputado regional, Andrés Ruiz, ante un aforo de más de 400 personas.

Frente a ello, ha contrapuesto la seriedad del PP y ha dado por hecho que el presidente nacional del PP y cabeza de lista, Alberto Núñez Feijóo, ganará las próximas elecciones, e incluso los 'populares' también lo harán en 2027 en las autonómicas y locales. "Vamos a ganarlo todo", se ha mostrado seguro.

Tellado, asimismo, ha alertado sobre los episodios de violencia en el país vividos, según él, durante la reciente huelga general, o sufrida por Nuevas Generaciones en Barakaldo y este pasado sábado en Hernani con el "acoso, las amenazas y el intento de agresión a nuestro candidato Jon Echevarría", ha criticado.

"No están solos", ha trasladado a los que han sido objeto de estos episodios, a lo que ha lamentado que creían que "esto eran cosas del pasado". Unido a ello, ha recordado que Sánchez llegó al Gobierno con el apoyo de Bildu y ahora está consintiendo "que la violencia vuelva".

También ha destacado que Feijóo estará este próximo martes en Éibar apoyando a Echevarría y los compañeros del PP, a lo que ha advertido de que en las redes sociales se anuncia ya una movilización convocada por las juventudes de Bildu para "reventar el acto del primer partido de España".

En línea con ello, se ha quejado de que el ministro del Interior haya rechazado, ante la carta remitida desde el PP, dar protección a Echevarría y se haya limitado a indicar que trasladará "el recado" al Gobierno vasco y a la Ertzaintza.

Por todo ello, ha insistido en la necesidad de echar al Gobierno del PSOE. Ha recordado, además, que hace tres años, tal día como hoy, fue la investidura de Pedro Sánchez, después de perder elecciones y "comprar el apoyo de determinados partidos", así como de "traicionar" la igualdad de los españoles.

Un día en el que Feijóo le dijo a Sánchez que había cometido un "inmenso error", como así fue, según Tellado. "Ahora le toca al PP rectificarlo", ha señalado, a lo que ha incidido en que es el momento de que España lo haga a través de sus votos.

En el caso de Asturias, ha resaltado que también ha ido dando la espalda a la izquierda "de forma progresiva", con referencia a las victorias del PP en las últimas nacionales y europeas.

"Esta Tierra sufre mucho políticas de desigualdad", ha opinado Tellado, quien ha recalcado que la han tenido "abandonada y despreciada" desde el Gobierno de España. Es más, ha afirmado que el PSOE ha sido una "auténtica losa" para el Principado, por lo que ha remarcado que Asturias se juega mucho en estas elecciones.

"La incompetencia mata", ha agregado, por otra parte, con referencia a los dos accidentes mortales de tren en menos de un año. "Hoy todo funciona peor de la llegada de Pedro Sánchez", ha recalcado Tellado, quien ha incidido en que Sánchez tiene 132 investigados en su Gobierno, partido y familia, que acumulan más de 2.000 años de prisión solicitados. "Todo en el Gobierno del 'sanchismo' es corrupción", ha reprochado.

Con todo, ha indicado que España necesita un Gobierno de palabra que recomponga todo lo "destruido" por el Gobierno de Sánchez. Ha destacado, en este sentido, que Feijóo es un político de palabra y el PP un partido capaz de levantar el país, reparar el Estado, regenerar la Democracia y recuperar la autoestima como país. Eso sí, ha advertido de que es una tarea colectiva que va a necesitar de todos los ciudadanos.

Ha aludido Tellado, asimismo, a los vídeos de compromisos de Feijóo con diferentes comunidades autónomas publicados por el PP, que no va a hacer ningún otro candidato, según él. "En estas elecciones, o sigue Sánchez o llega Feijóo", ha remarcado apelando al voto útil. En línea con ello, ha advertido de que es necesario una mayoría "incontestable" en las urnas y ha dado por fijo que Asturias "no va a fallar".