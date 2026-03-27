Los 418 equipos de la Oviedo CUP firmarán el Manifiesto de Oviedo 2031 por la "amabilidá" y el respeto en el fútbol base

El director de la candidatura de Oviedo a ser Ciudad Europea de la Cultura en 2031, Rodolfo Sánchez (primero por la derecha) y organizadores de la Oviedo Cup. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oviedo CUP se suma a la candidatura de Oviedo a ser Ciudad Europea de la Cultura en 2031. Los 418 equipos del torneo, que estos días congrega en la capital a 9.000 jugadores, firmarán el Manifiesto de Oviedo 2031 por el respeto y la "amabilidá" en el fútbol base.

El director de Oviedo 2031, Rodolfo Sánchez, ha señalado que el objetivo es que el relato de la candidatura, que es la 'amabilidá', se traslade al tejido cultural y a la sociedad asturiana. "Es una idea muy fuerte que queremos que se asiente en la sociedad y creemos que es una oportunidad única para poder llegar a 418 equipos de fútbol base".

El fútbol, además, es un ámbito en el que especialmente se necesita hacer una llamada a la amabilidad porque la competición, en ocasiones, "endurece las posturas". Por esta razón, ha argumentado Sánchez, "hemos redactado este Manifiesto, para que todos los asturianos puedan suscribirlo en las distintas esferas de la sociedad".

Sánchez pretende que este sea el primer paso para que se vaya conociendo, se vaya interpretando y se vaya sintiendo como propio este relato que ha llevado a Oviedo a la fase final de la elección de Capital Europea de la Cultura en 2031. En este caso lo van a firmar equipos de toda España y del mundo, debido a la participación internacional de 15 clubes. "Creemos que es un buen escenario para poner en marcha este Manifiesto de la 'amabilidá' y esperamos que todos los asturianos también lo suscriban", añade.

Pr su parte, la responsable de comunicación de la Oviedo CUP, Carmen Mier, ha explicado que con este Manifiesto la 20ª Oviedo CUP quiere colaborar con el Ayuntamiento en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura de 2031". Por esta razón, ha asegurado, durante el torneo habrá una serie de acciones que involucren a los niños, que al final son los protagonistas de todo esto. La idea es que este Manifiesto tenga diferentes impactos y que se promocione y, sobre todo, impulse el juego limpio, el respeto y la amabilidad entre jugadores y equipos.

El próximo lunes, día 30, ha adelantado Mier, recibirán a los equipos asturianos en el Palacio de Deportes y el miércoles, día 1, a los nacionales. La idea es que una vez que estén los niños allí, se haga una selección de participantes de diferentes equipos y les graben leyendo el Manifiesto para luego poder proyectarlo a través de canales propios y a través de los del Ayuntamiento.

Además, la pretensión es que el día de las finales, el domingo 5 de abril, justo antes del arranque de los partidos, se lea el Manifiesto en directo, por parte de niños participantes "como símbolo de concienciación, de esperanza y sobre todo de proyección de este tipo de valores", apunta Mier.