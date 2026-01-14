El 57,96% de la población asturiana mayor de 64 años está vacunada frente a la gripe

La vacunación frente a la gripe. - GOBIERNO DE ARAGÓN

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vacuna de la gripe protege ya en Asturias al 57,96% de la población mayor de 64 años. En las trece semanas desde el inicio de la campaña, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha vacunado a 173.524 personas en este grupo de edad, uno de los que pueden sufrir complicaciones más graves en caso de contagio del virus.

En total, se han administrado 267.129 dosis de la profilaxis, con lo que se supera en más de 10.000 los resultados globales de la campaña de vacunación 2024-2025.

Además, se ha alcanzado el 58,33% de cobertura para menores de seis a 59 meses, otro de los grupos de riesgo en caso de contagio de la gripe, con 11.022 vacunas inoculadas. También cuentan ya con la protección 2.870 mujeres embarazadas, 10.069 personas mayores en residencias y 7.586 trabajadores sanitarios.

El Sespa mantiene la recomendación de usar mascarilla en caso de aparición de síntomas como congestión nasal, tos o estornudos, en el transporte público y en farmacias y centros sanitarios y sociosanitarios.