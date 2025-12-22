El 60.649, segundo quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, dotado con 60.000 euros, vendido en Gijón

Dos niñas del Colegio de San Ildefonso, cantan un quinto premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/OVIEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha dejado 60.000 euros en Gijón al vender 10 décimos de este número.

El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla. En Asturias, fue vendido en la administración de Palacio Valdés, 9, en Gijón.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.