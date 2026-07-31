El 77,4% de los egresados de la Universidad de Oviedo recomendaría cursar sus mismos estudios

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OVIEDO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 77,41 por ciento de las personas egresadas de la Universidad de Oviedo recomendaría cursar los mismos estudios, según recoge el Informe del Comité de Calidad 2026, presentado este viernes por el vicerrector de Planificación Estratégica y Coordinación de Campus, Juan Carlos San Pedro, durante la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la institución académica.

El estudio, que analiza datos del curso académico 2024-2025, refleja que la satisfacción global del estudiantado de grado y máster se ha situado en 8 puntos sobre 10, el valor más alto de la serie y que se ha mantenido estable durante cuatro cursos consecutivos.

En cuanto a la inserción laboral, seis de cada diez titulados habían accedido al mercado laboral un año después de obtener el título, con los mejores datos en las áreas de Ingeniería y Ciencias de la Salud. A los cuatro años, la inserción laboral alcanza el 86,6 por ciento.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al informe previo de estructura de costes y revisión de precios para iniciar la licitación del contrato de servicios energéticos de la Universidad de Oviedo. El proyecto permitirá modernizar las instalaciones energéticas de 57 edificios y contempla inversiones superiores a 15 millones de euros.

Las actuaciones previstas permitirán reducir el consumo energético en 9,99 millones de kilovatios hora al año, equivalente al 38 por ciento del consumo actual de los edificios incluidos en el proyecto. También se estima una reducción anual de emisiones de CO2 del 34,24 por ciento y un ahorro económico superior a 1,6 millones de euros.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado por unanimidad el nombramiento como profesores eméritos de Antonio María Álvarez Pinilla, José Antonio Cecchini Estrada, Agustín Coletes Blanco e Ignacio María González Pinto Arrillaga. El rector, Santiago García Granda, ha sido también nombrado profesor emérito tras alcanzar la edad de jubilación forzosa.

Además, el órgano de gobierno ha respaldado la conversión del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CEISIA) y del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) en institutos universitarios de investigación.

En materia de investigación, se han aprobado cinco contratos puente postdoctorales y la contratación de cinco investigadores seleccionados en la convocatoria Ramón y Cajal 2025.

Por último, el Consejo de Gobierno ha informado de que el Plan Microcreds ha permitido finalizar 69 microcredenciales, frente al objetivo inicial de 20, y emitir 922 credenciales Europass, frente a las 399 previstas, con un total de 1.082 matrículas y una tasa de superación del 85,2 por ciento.