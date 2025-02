El 87% de las 51.000 solicitudes de dependencia vigentes en Asturias cuenta con la valoración conrrespondiente

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar y Derechos Sociales, Marta del Arco, ha explicado este jueves en sede parlamentaria que en la actualidad, a fecha uno de enero de 2025, el 87% de las 51.000 solicitudes de dependencia vigentes en el Principado de Asturias cuenta con la valoración correspondiente. Esto significa que 44.900 personas en Asturias han recibido la visita en su domicilio de un empleado público del sistema que ha aplicado un baremo que determina si se encuentra en situación de dependencia y en qué grado.

Además ascienden a 6.600, el 12%, las personas que están en fase previa de subsanación de documentación, a la espera de cita, de la visita ya han sido valoradas y están pendientes de la emisión de su dictamen.

Ha expuesto Del Arco que el 93% de las 36.100 personas en situación de dependencia, concretamente 33.600, se encuentran atendidas por alguna de las prestaciones del sistema y el 7 %, 2.500, están en trámites para obtenerla.

PLAZOS DE SOLICITUD

En cuanto al plazo de la solicitud, desde que tiene entrada hasta que la persona recibe una prestación, es de once meses actualmente. Los tiempos por áreas, son de nueve meses en el área 1, 8,7 meses en el área 2, once meses en el área 3, nueve meses en el área 4, trece meses en el área 5, diez meses en el área 6, ocho meses en el área 7, once meses en el área 8, la media general diez meses con ocho de espera para valorar la dependencia.

Ha repasadado la consejera que en los últimos cuatro años, desde 2000 a 2024, el número de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia se ha incrementado en Asturias en un 26%.

Así, en la actualidad hay registrados 51.635 expedientes activos, 11.000 más que en enero de 2020. En términos comparativos, si el incremento medio estatal es de un 2,9% en Asturias, llega al 8%.

Tras dar cuenta de las cifras, la consejera ha explicado las medidas que tienen previsto adoptar para mejorar la situación. Así ha indicado que se han redistribuido profesionales de la Dirección General, se ha incrementado la plantilla en 16 personas, se implantará el módulo SAD de la Historia Social Única y se hará un nuevo decreto del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

CRÍTICAS DE VOX

Del Arco respondía así en la Comisión parlamentaria a la pregunta de la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, que ha criticado la gestión de la Ley de Dependencia y que ha augurado que van a seguir asistiendo a lo que se ha convertido en "un caos frustrante para los miles y miles de asturianos".

"Está claro que lo que usted llama reforzar ese escudo social es una acción insuficiente porque, en el ámbito de la dependencia, disponer de cifras como los 127,72 euros que se dedican en Asturias como gasto público, estoy hablando de la dependencia siempre por habitante, nos parece ridículo, aún sabiendo que el presupuesto de esa consejería cada vez es mayor", indicó Álvarez Rouco.

GESTIÓN DEL ERA

La gestión de la red de Establecimientos Residenciales de Asturias, ERA, ha sido de nuevo el centro de las críticas de la diputada del PP, Beatriz Polledo, que ha preguntado por diferentes residencias.

Polledo ha manifestado que las denuncias sobre las residencias del ERA son constantes, tanto por los trabajadores como por los usuarios. "El estado de las infraestructuras con las residencias es que se están literalmente cayendo a trozos. O la falta de medios, que es preocupante. Pero la situación del personal es directamente insostenible", ha indicado Polledo.

Así, la diputada del PP ha insistido en que "el modelo CUIDAS de esta consejera es una irresponsabilidad absoluta que está poniendo en riesgo el bienestar de los asturianos que viven en las residencias".

Ante estas críticas la consejera ha recordado que el ERA cuenta con 27 residencias y 2.600 trabajadores y ha incidido en que el modelo CUIDAS es un modelo centrado en la persona. "No le voy a dar la espalda nunca", ha incidido Del Arco.

Ha explicado además