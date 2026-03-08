8M.- El feminismo asturiano se alza en Villaviciosa: "Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista"

Manifiestación por el 8M en Villaviciosa.
Manifiestación por el 8M en Villaviciosa. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 13:12
   OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El movimiento feminista asturiano se ha unido este domingo en una multitudinaria manifestación unitaria que recorre las calles de Villaviciosa con el lema 'Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista'.

   La marcha partió a las 12.30 horas Ramón Ribero Solar y tras recorrer varias calles de la villa acabará en ese mismo punto de partida con la lectura del manifiesto.

   Las organizadoras destacan la "respuesta masiva a la convocatoria" en Asturias, como prueban los grandes atascos que se han formado para poder acceder al concejo.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

