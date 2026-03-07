8M.- El Gobierno asturiano aprobará una nueva ley de igualdad para blindar los derechos de las mujeres en Asturias

El presidente Adrián Barbón, en el acto institucional del 8M. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este sábado que el Gobierno de Asturias aprobará en los próximos meses una nueva ley de igualdad y contra las violencias machistas para reforzar la protección de los derechos de las mujeres. La norma integrará todo el sistema público asturiano de prevención de la violencia de género y abordará nuevas formas de violencia, incluidas las digitales.

El anuncio lo ha hecho durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, celebrado en el Museo Marítimo de Asturias, Luanco.

Al acto han asistido también la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y consejeras y consejeros del Gobierno, entre otros responsables institucionales.

Adrián barbón reflexionó sobre el sentido del acto institucional del 8M y confesó que le gustaría dejar de convocarlo algún día, porque eso significaría que la igualdad es ya un hecho real y que la sociedad no tiene que lamentar feminicidios ni violencia vicaria. "Solo entonces sería admisible plantearnos otra manera de celebrar el 8 de marzo. Pero hoy la igualdad plena es aún una utopía", lamentó.

En este sentido, alertó de que algunas conquistas logradas en los últimos años se encuentran en riesgo ante el avance de discursos reaccionarios y el auge de discursos que promueven la subordinación de las mujeres o niegan la violencia de género. "Mientras una sola mujer vea amenazada su libertad, seguiremos reuniéndonos cada 8 de marzo para defender la igualdad", dijo.

Durante su intervención Barbón destacó algunas de las iniciativas que impulsa el Gobierno de Asturias en materia de igualdad. Entre ellas, la ampliación del programa Coeducastur y la creación del sello coeducador para reconocer a los centros que promueven la educación en igualdad. Y es que a su juicio "la educación en igualdad es la única vacuna contra la violencia de género".

El Ejecutivo también ampliará la red de protección con la creación de doce pisos de primera acogida en la Casa Malva y ha reforzado el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales.

NO A LA GUERRA

Barbón también dedicó parte de su intervención a la situación internacional y ha expresado su apoyo a las mujeres que sufren violencia y represión en distintos lugares del mundo.

El presidente se refirió en particular a las mujeres de Irán, "víctimas por partida doble: de un régimen que las avasalla y de una guerra ilegal que desprecia el derecho internacional". Desde Asturias, lanzó un mensaje claro contra la violencia y los conflictos armados. "Que se oiga un no muy alto desde Asturias: no a la dictadura represora y no a la guerra, rotundamente no", ha señalado.