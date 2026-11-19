El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin, en la plaza de El Biblio, a 19 de noviembre de 2026, en Gijón, Asturias (España). Esta es la segunda vez que el líder de Vox visita Asturias este mes tras el mitin de Avilés. - JORGE PETEIRO (Europa Press) -

GIJÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este jueves al Gobierno de que su formación le "pedirá cuentas y responsabilidades" por sus "mentiras, corrupción y traición" tras las elecciones generales del 29 de noviembre si obtienen el respaldo necesario para ello. "No se van a ir de rositas", ha avanzado.

"Mentiras, corrupción y traición que no vamos a perdonar y sobre las que vamos a pedir cuentas, porque si el 29 de noviembre hay una movilización masiva no va a ser para decir 'pelillos a la mar', no, se van a levantar alfombras y se van a asumir responsabilidades, no se van a ir de rositas", ha asegurado el un mitin en Gijón.

Durante su intervención, el líder de Vox ha puesto el foco en la "destrucción de todo lo público" que, a su juicio, ha ejecutado el Gobierno de Pedro Sánchez en sus ocho años de mandato y ha erigido a Vox como el partido que verdaderamente defiende lo público en España.

UNA RESPUESTA DE EMERGENCIA NACIONAL

Además, ha recordado que Vox entiende los comicios como "existenciales", por lo que han preparado "una respuesta de emergencia nacional" y "sentido común". Así, el dirigente de Vox ha apelado a los votantes de izquierdas y abstencionistas para que se sumen a su proyecto el 29N.

"Personas que tienen problemas de verdad en su día a día y que encienden los telediarios y les ven hablando de chorradas (...) a esas personas también nos dirigimos", ha llamado Abascal. "No les decimos que para votarnos tienen que ser de derechas, de centro y de izquierda, sino que piensen en sus padres, abuelos (...) en el sentido común que todos compartimos por encima de ideologías", ha agregado, evocando el lema de campaña de Vox, 'Es sentido común'.

Abascal ha resumido el sentido común al que apela Vox citando los tres pilares de su proyecto: la prioridad nacional, la desregulación o reducción de la burocracia y la bajada fiscal y la "remigración" de los inmigrantes ilegales y de los legales que delincan o no contribuyan y vivan de ayudas sociales.

(EUROPA PRESS)