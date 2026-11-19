El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin, en la plaza de El Biblio, a 19 de noviembre de 2026, en Gijón, Asturias (España). Esta es la segunda vez que el líder de Vox visita Asturias este mes tras el mitin de Avilés. - JORGE PETEIRO (Europa Press) -

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Asturias, José María Figaredo, ha hecho un llamamiento a una "movilización masiva" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para lograr un segundo escaño por el Principado, asiento que Vox se disputa con Frente Ampliu. "Asturias es una de esas regiones en las que el voto a Vox es especialmente útil", ha explicado, porque implicaría "restar una pequeña probabilidad de que Sánchez vuelva a formar gobierno".

Figaredo ha participado este jueves en un mitin en Gijón junto a la presidenta de Vox Asturias y número dos de la candidatura, Carolina López, protagonizado por el candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal. Allí, el cabeza de lista por Asturias ha insistido en que es "fundamental" la movilización.

Durante su intervención, el candidato ha criticado que en el Principado de Asturias se viva "peor" hoy que hace 30 años. "El futuro hoy en Asturias es más oscuro de lo que era hace 30 años", ha enfatizado, recordando el impulso industrial, lácteo, ganadero o naval, sectores que, a su juicio, han desaparecido por decisiones políticas y exigencias medioambientales relacionadas con las emisiones de dióxido de carbono.

Figaredo ha criticado que la industria y el campo españoles compitan en desigualdad de condiciones frente a productos procedentes de China o Marruecos. El candidato ha advertido también de las consecuencias que puede tener la llegada de más de seis millones de personas a España en los últimos cinco años sobre el acceso a la vivienda y los servicios públicos, y ha acusado al PSOE de haber "decidido" que "los jóvenes españoles tienen que emigrar para buscarse su futuro". "A cambio, nos han dicho que esa mano de obra será reemplazada con personas que vienen de fuera", ha criticado.

Frente a este escenario, el dirigente de Vox ha propuesto "dar un giro de 180 grados". "Podemos abrir las ventanas y levantar las alfombras. Podemos cambiar la Administración si logramos meter a Vox con fuerza, si logramos que Vox tenga una participación brutal en el siguiente gobierno", ha subrayado.

Entre los aspectos a cambiar ha mencionado la "política migratoria de puertas abiertas", que la prioridad nacional "sea un hecho", derogar las "leyes del CO2" y acabar con las normas que "impiden la construcción de vivienda" o la instalación de nueva industria. Defiende asimismo un "plan de remigración" para devolver a sus países de origen a los inmigrantes que cometan delitos, vivan "sistemáticamente" de ayudas públicas o pretendan "imponer costumbres inaceptables".

CAROLINA LÓPEZ CRITICA EL INCUMPLIMIENTO DE PROMESAS.

Por su parte, la presidenta de Vox Asturias, Carolina López, ha reprochado al PSOE décadas de promesas incumplidas en materia de trenes e infraestructuras y ha reclamado eliminar trabas burocráticas para autónomos, ganaderos, comerciantes y hosteleros.

"Si las promesas del PSOE se pudieran cobrar, Asturias sería la región más rica de España", ha ironizado López, que ha reprochado a los socialistas su incapacidad para resolver problemas históricos como el peaje del Huerna, los retrasos ferroviarios o las infraestructuras pendientes. "De las promesas se olvidan, pero de pasarnos el recibo a los asturianos, nunca", ha denunciado.

López ha centrado también su discurso en la seguridad ciudadana y la inmigración, aludiendo al reciente asesinato de una mujer en Gijón a manos de "un marroquí" y al fallecimiento de un policía nacional en Oviedo la semana pasada, en la deflagración de una bomba en el barrio ovetense de Villafría.

En este sentido, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de falta de medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No les da ni la hora", ha ironizado, asegurando que "proteger a quienes se juegan la vida por defender la libertad" también es prioridad nacional.