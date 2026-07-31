Abierta una convocatoria, de Casa 47, para optar a 18 viviendas de alquiler asequible en Gijón

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GIJÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 ha abierto convocatoria para acceder a 18 viviendas en régimen de alquiler asequible en la ciudad de Gijón, que van desde los 44 metros cuadradados a los 93 y con precios mensuales que oscilan entre los 350 y los 716 euros, siendo la renta media de 7,73 euros por metro cuadrado.

Según una nota de prensa de Casa 47, las inscripciones se podrán formalizar hasta el próximo 15 septiembre y los detalles podrán consultarse en la web www.casa47.es.

Las personas interesadas tendrán a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de siete años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM.

Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la Comunidad Autónoma y nunca superará el 30 por ciento de la renta media del municipio.

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS VIVIENDAS

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler, procediendo a la entrega de llaves.

Estas 18 viviendas en Asturias forman parte de una convocatoria más amplia que suma un total de 645 viviendas, recuperadas de Sareb, que se ponen a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible en cinco Comunidades Autónomas: Comunitat Valenciana, Galicia, Catalunya y Navarra además de Asturias.