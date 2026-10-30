Abierta la convocatoria para que se instalen empresas en la bioincubadora de alta tecnología de Oviedo

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OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana Sekuens, ha puesto en marcha la convocatoria para seleccionar los proyectos empresariales que podrán instalarse y desarrollar su actividad en la Incubadora de Alta Tecnología en Ciencias de la Vida ('IncivAsturias').

Esta infraestructura, ubicada en el Vivero Ciencias de la Salud, en Oviedo, tiene el objetivo de convertirse en un polo de atracción de talento científico y empresarial y en motor de innovación para el sector biosanitario. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del programa de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde).

A través de esta convocatoria, 'Incivasturias' pone a disposición de los interesados dos laboratorios de uso privativo. El primero cuenta con una superficie de 150 metros cuadrados y está equipado con una sala blanca de 50 metros cuadrados y un almacén de 40 metros cuadrados. El segundo, de unos cien metros cuadrados, dispone de una sala blanca modular de 25 metros cuadrados y un almacén de 40.

Asimismo, la incubadora incorpora instalaciones técnicas de uso común, entre las que se encuentran una sala de cultivos celulares y otra de escalado a producción, ambas equipadas para facilitar el desarrollo de actividades especializadas.

La infraestructura se completa con un espacio de coworking y un programa de dinamización e innovación que incluye talleres formativos, eventos de financiación, networking y tecnología, mentorías especializadas y acompañamiento individualizado.

SELECCIÓN DE PROYECTOS

Las solicitudes para acceder a los laboratorios privados se evaluarán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, según ha informado el Principado en una nota de prensa. La valoración tendrá en cuenta la calidad del proyecto, atendiendo a criterios como la necesidad de contar con instalaciones específicas, las patentes obtenidas, las colaboraciones con universidades, la participación en proyectos europeos, la proyección internacional y las ayudas competitivas recibidas.

Además, se valorarán las características del equipo promotor, por ejemplo, su experiencia científica y empresarial, el carácter multidisciplinar, la dedicación integral al sector biosanitario y biotecnológico, y la condición de empresa de reciente creación.

Podrán optar a estos espacios proyectos relacionados con el diseño y la fabricación de medicamentos personalizados, los cultivos celulares, la producción de lotes para ensayos clínicos, el desarrollo de principios activos, las terapias avanzadas, los ensayos de microbiología y la ingeniería de tejidos.

El plazo de presentación de solicitudes para los laboratorios estará abierto hasta el 30 de noviembre. La duración del uso de estos espacios será, como mínimo de tres años, aunque podrán prorrogarse, a solicitud de la entidad, por períodos anuales, hasta alcanzar los diez años.