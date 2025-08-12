Abierta la convocatoria internacional para atraer proyectos industriales y logísticos estratégicos para la Zalia

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica este martes la convocatoria del procedimiento de competencia para la asignación y reserva de suelo en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), una infraestructura estratégica para el desarrollo económico del Principado dentro del Arco Atlántico.

Las empresas tienen tres meses para presentar sus propuestas, un plazo que empezará a contar tras la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Según informa el Gobierno, este proceso, que ha sido aprobado por el consejo de administración de Zalia, se desarrollará "de forma abierta y transparente".

Está dirigido a compañías nacionales e internacionales con proyectos industriales o logísticos que generen inversión, empleo cualificado e innovación, y que contribuyan a la transición hacia la neutralidad climática, de acuerdo con lo que plantea la Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER).

Una comisión evaluadora designada por el consejo de administración de Zalia analizará las propuestas y elevará una recomendación motivada al órgano de gobierno, priorizando los proyectos más viables, innovadores y con mayor impacto económico y social.

La fase I de Zalia, que suma más de 700.000 metros cuadrados urbanizados y totalmente equipados (electricidad, agua, saneamiento, telecomunicaciones y viales), está lista para recibir nuevos proyectos.

Paralelamente, se trabaja en la planificación conjunta de las fases II y III, con el objetivo de optimizar el espacio disponible y mejorar la conectividad interna para adaptarse a las necesidades específicas de los proyectos seleccionados.