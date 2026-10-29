Abierta la convocatoria para solicitar ayudas bucodentales para personas mayores de 65 años

Ayudas bucodentales. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha abierto la convocatoria de ayudas bucodentales para personas mayores de 65 años residentes en Asturias, dotada con dos millones. La iniciativa está dirigida a personas con recursos económicos limitados y permitirá financiar tratamientos y prótesis dentales con el objetivo de mejorar la salud oral, favorecer un envejecimiento saludable y contribuir al mantenimiento de la autonomía personal.

Con esta línea de subvenciones, el Gobierno de Asturias responde a una necesidad que afecta a muchas personas mayores, para quienes el coste de determinados tratamientos odontológicos supone una barrera de acceso a cuidados esenciales que, en muchos casos, no están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.

Desde el Principado han manifestado que la medida busca mejorar la calidad de vida de este colectivo, prevenir situaciones de fragilidad o dependencia y reducir las desigualdades en el acceso a la atención bucodental. Asimismo, pretende evitar que la situación económica de las personas beneficiarias condicione el acceso a tratamientos necesarios para preservar su salud y bienestar.

Las ayudas podrán destinarse a financiar prótesis dentales fijas y removibles, así como otros tratamientos bucodentales prescritos por profesionales habilitados. La cuantía máxima será de 4.000 euros por persona, con independencia de que la subvención se destine a uno o varios conceptos.

BENEFICIARIOS

Podrán acceder a estas ayudas las personas cuyos ingresos familiares no superen los límites establecidos en la convocatoria. En el caso de una unidad familiar formada por una sola persona, el límite se fija en 25.200 euros anuales, mientras que para dos integrantes asciende a 36.000.

A partir del tercer miembro, el umbral aumenta en 10.800 euros por cada integrante adicional. Para determinar el cumplimiento de este requisito se tomarán como referencia los ingresos correspondientes al ejercicio 2025.

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es que permitirá subvencionar gastos ya realizados. En concreto, podrán acogerse a estas ayudas los tratamientos y prótesis abonados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de este año. De este modo, las personas que hayan afrontado estos costes durante el período citado podrán solicitar la ayuda y presentar las facturas correspondientes, siempre que cumplan el resto de las condiciones exigidas.

Las solicitudes deberán acompañarse de un informe odontológico o médico que justifique la necesidad del tratamiento o de la prótesis dental para la que se solicita la subvención.

Además, las actuaciones deberán haberse realizado en centros sanitarios autorizados y haber sido prescritas por profesionales legalmente habilitados.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde mañana. Toda la información sobre los requisitos, la documentación necesaria y el procedimiento de tramitación puede consultarse en el siguiente enlace del Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa): https://miprincipado.asturias.es/bopa/2026/10/29/2026-08957....

Las ayudas se concederán por orden de presentación de solicitudes completas hasta agotar el crédito disponible.