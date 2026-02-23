Abierto el plazo para optar a una residencia artística Laboral-Impulsa

Archivo - LABoral Centro de Arte y Creación Industrial - EUROPA PRESS - Archivo

LABoral Impulsa y Gijón Impulsa ha abierto este lunes el plazo para optar a una de sus residencias artísticas hasta el próximo 10 de abril.

Según una nota de prensa de los organizadores de la iniciativa, Residencia LABoral Impulsa está dirigido a iniciativas innovadoras relacionadas con industrias creativas y culturales de la era digital, que propongan todo tipo de proyectos de nuevo formato, incluidos aquellos relacionados con las tecnologías del medio ambiente, la salud o la alimentación y su impacto o influencia en la cultura y en la sociedad.

La convocatoria seleccionará hasta ocho personas emprendedoras o microempresas del ámbito cultural y creativo para que puedan llevar a cabo sus proyectos, del próximo 4 de mayo al 30 de enero de 2027.

Podrán concurrir personas emprendedoras que estén desarrollando un proyecto susceptible de convertirse en iniciativa empresarial en Gijón.

También podrán hacerlo profesionales o empresarios individuales con actividad económica iniciada hace menos de cinco años y domicilio fiscal en el municipio y pequeñas empresas con una antigüedad inferior a cinco años ubicadas en el municipio.

La selección será realizada por una comisión mixta, integrada por representantes de ambas entidades, pudiendo contar con asesoramiento experto.

El programa ofrece a las personas y empresas seleccionadas espacios de trabajo y acceso a laboratorios de diseño y fabricación digital, audiovisuales y sonido; formación continua vinculada a metodologías y procesos creativos en el cruce entre arte, ciencia, tecnología y sociedad; reuniones mensuales de coordinación y seguimiento; apoyo en difusión y proyección nacional e internacional; un programa de sesiones trimestrales con profesionales y análisis de casos de estudio y participación en una exposición anual de resultados y procesos al finalizar la residencia.

Por su parte, Gijón Impulsa ofrecerá asesoramiento jurídico y económico, tutorización empresarial, acceso a sus programas de formación y recursos, así como seguimiento individualizado de los proyectos.

Las residencias se desarrollarán en la sede de LABoral, en un espacio específico habilitado para el programa LABoral Impulsa, que incluye áreas de trabajo compartido, salas de reuniones y zonas de almacenamiento, con capacidad para acoger hasta ocho proyectos.