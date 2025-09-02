Abierto el plazo para plantear consideraciones al plan de Perlora y su documento ambiental

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, publica en en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de este martes el anuncio público dirigido a personas interesadas desconocidas en procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan especial de protección y reforma interior Ciudad Residencial de Perlora (Carreño).

La Dirección General de Urbanismo, dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha solicitado el inicio de una evaluación ambiental estratégica simplificada del plan,

Los interesados podrán trasladar al Servicio de Evaluaciones Ambientales las consideraciones que estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles a partir de este martes.

El borrador del Plan y su documento ambiental están disponibles en el la sede electrónica del Principado de Asturias. Los escritos pueden dirigirse por registro electrónico.

Fue el pasado 14 de agosto cuando representantes del Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Carreño participaron presentaron el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) registrado en el consistorio. El nuevo Proyecto Perlora plantea recuperar el uso turístico del complejo, con una concesión de explotación a largo plazo.

La rehabilitación integral del espacio formará parte del canon que tendrá que satisfacer la concesionaria. Junto con el uso turístico, se posibilitan otros auxiliares y compatibles que contribuyan a dar vida al complejo todo el año. La redacción del plan ha sido consensuada entre la Administración autonómica y la municipal.

Según la estimación en cuanto a plazos, el ayuntamiento realizará la aprobación inicial a principios de 2026 y la definitiva a finales de 2026. De forma simultánea, el Principado procederá a avanzar en los trabajos preparatorios de las licitaciones, sin esperar a que concluyan los procesos urbanísticos.