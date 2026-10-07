Abierto el plazo para solicitar un puesto en el Mercado Artesano de Navidad 2026-2027 en Avilés

Archivo - Luces de Navidad en Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha abierto este miércoles el plazo para solicitar un puesto en el Mercado Artesano de Navidad 2026-2027. Se podrán registrar solicitudes hasta el viernes 16 de octubre.

Según ha informado el consistorio en nota de prensa, el mercado permanecerá abierto al público entre el 18 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027. Los productos objeto de venta podrán ser todos aquellos realizados mediante procesos artesanales, en su totalidad o parcialmente, con diferentes materiales, así como productos típicos de la Navidad.

Asimismo, estará permitida la venta de productos alimentarios típicos navideños (tales como mazapanes, polvorones, turrones, mantecados, etc.), que habrán de venderse envasados indicando producto, peso, precio, registro sanitario y composición según la normativa aplicable, cumpliendo con la reglamentación higiénico-sanitaria y de etiquetado, disponiendo de registro sanitario.