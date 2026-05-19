'Abilius Polis' despide el curso con una muestra del trabajo realizado en las actividades extraescolares

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival escolar 'Abilius Polis' regresa con una completa muestra del trabajo realizado por el alumnado en las actividades extraescolares del curso 2025/2026.

En esta ocasión, el evento se celebrará el jueves 21 de mayo en el Centro Cultural y Complejo Deportivo Los Canapés, entre las 16.30 y 20.00 horas empezando con una suelta de palomas. Será una tarde de actividades abierta a todo el alumnado y familias de Avilés, independientemente de que hayan participado en alguna actividad extraescolar.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, a lo largo de ese día, el alumnado demuestra todo lo aprendido durante el curso en las actividades extraescolares culturales y deportivas que el Ayuntamiento de Avilés desarrolla en todos los colegios públicos del municipio.

Es este curso se han llevado a cabo actividades extraescolares en los 14 Centros Educativos Públicos de Infantil y Primaria de Avilés y CPEE San Cristóbal.

El Festival es una iniciativa abierta a todo el alumnado de infantil y primaria de Avilés y sus familias por lo que desde los servicios de Educación del Ayuntamiento de Avilés se invita a participar y a difundir esta actividad donde el alumnado podrá disfrutar toda la tarde de diversas actividades de ocio y exhibiciones. Al igual que en años anteriores, esa tarde no se desarrollará en los Centros Educativos ninguna actividad extraescolar.