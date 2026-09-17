Los abogados de los detenidos por la agresión en San Mateo sostienen que Rosón y Fernández iniciaron los empujones

I-d : Los abogados defensores de los detenidos por la agresión a dos militantes de AMA Asturies, Eduardo Estrada, Santiago Estrada, Ernesto Tuñón, Alejandro Álvarez-Buylla y José Manuel Fernández. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las defensas de los investigados por la agresión ocurrida en las fiestas de San Mateo en Oviedo, Eduardo Estrada, Santiago Estrada, Ernesto Tuñón, Alejandro Álvarez-Buylla y José Manuel Fernández han afirmado este jueves que los hechos denunciados no han tenido un componente ideológico ni constituyen un delito de odio, sino que han calificado lo sucedido como "un incidente nocturno" en el que el "primer empujón" lo propiciaron los militantes de AMAS Asturies y denunciantes, Rubén Rosón y Jorge Fernández.

En declaraciones a los medios a la salida de los juzgados, han explicado que los cinco detenidos este miércoles han prestado declaración para dar su versión sobre los hechos y las imágenes que obran en el atestado policial. Según han sostenido, el altercado comenzó con un "episodio puntual, un hecho aislado" derivado del consumo de alcohol durante las fiestas y que no ha habido ningún trasfondo político.

"No hay atisbo en ningún caso de delito de odio, no hay ningún tipo de componente ideológico ni de represiones a nadie por su ideología", ha aseverado Ernesto Tuñón, que ha destacado además que entre las personas que intervinieron en el incidente figura un joven de ideología de izquierdas y otro participante de origen latino. En este sentido, los letrados han rechazado que los encausados hayan realizado proclamas o saludos fascistas y han insistido en que no se ha captado ninguna imagen que corrobore tales acusaciones.

La representación legal de los acusados ha señalado que en el visionado de las cámaras del Ayuntamiento se observa que, tras la retirada de un faldón del colectivo LGTBI por parte de uno de los detenidos, el cual se encuentra de Erasmus en Italia, fueron los propios denunciantes quienes comenzaron empujando a varios de los chicos.

Sostiene Tuñón que "con un poquito de mano izquierda" los agredidos Rubén Rosón y Jorge Fernández, que son "gente de edad con una preparación académica", quizá "podrían haberlo gestionado de otra manera y no quizá empujar o no quizá afrontar el resultado que finalmente ocurrió".

SON CHICOS "NORMALES Y CORRIENTES"

El abogado José Manuel Fernández, por su parte, ha defendido que son "chicos normales y corrientes, hijos de cualquier madre normal" aunque "desde el punto de vista político interesa que sean unos fascistas". "Pero es que no lo son", ha asegurado, calificando de "gamberrada" el inicio del conflicto.

"Cuando alguien está haciendo una gamberrada o el tipo que sea, si uno lo ve y resulta afectado, a lo mejor lo correcto es decir: voy a llamar a la policía o increparlo o decirle algo, pero no iniciar concretamente una gresca", ha razonado.

Respecto a la situación procesal, las defensas se han opuesto a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Fiscal, consistentes en comparecencias quincenales en el juzgado y una orden de alejamiento y prohibición de comunicación de 200 metros respecto a los denunciantes. Los letrados han precisado que la causa se investiga de manera indiciaria por un presunto delito de odio y delitos de lesiones.

Finalmente, han aclarado que la investigación policial continúa abierta, dado que consta la intervención de más personas no detenidas hasta el momento. En cuanto al investigado que se encuentra en Italia, la defensa ha indicado que se planteará la posibilidad de que preste declaración por videoconferencia para evitar un desplazamiento perjudicial.