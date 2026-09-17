La Policía ve claro el delito de odio en la agresión a dos militantes de AMA Asturies en San Mateo

La delegada del gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el jefe superior de policía de Asturias, Jordi Moreno. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe superior de Policía Nacional de Asturias, Jordi Ignacio Moreno, ha confirmado este jueves que "desde el primer momento" los investigadores son conscientes de que "hay un posible delito de odio" en la agresión a dos militantes de AMA Asturies en las fiestas de San Mateo del pasado jueves.

Moreno ha ofrecido una rueda de prensa junto a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, para informar de la detención de seis jóvenes por su implicación en la agresión al exconcejal de Somos Oviedo Rubén Rosón y el político Jorge Fernández. Según ha relatado el jefe superior de la Policía Nacional, los agentes tuvieron identificados "desde el primer momento" a los autores, un grupo de seis jóvenes pertenecientes al grupo ultra del Real Oviedo 'Symmachiarii', que se acercó a una de las casetas del colectivo 'Fiestes Populares' para arrancar una pancarta contra el racismo.

En un primer momento, según el relato policial, que se apoya en testimonios y grabaciones, se acercó solo uno de los jóvenes a arrancar dicha pancarta. Se alejó y después de unos minutos se acercó de nuevo con los otros cinco para arrancar el faldón de la caseta, con la bandera LGTBI. En ese momento es cuando Rosón y Fernández salieron de la caseta para recriminar la acción y, "de manera sorpresiva" se produce la agresión de uno de los seis a una de las víctimas. Es ahí cuando comienza la agresión con "expresiones de bastante violencia", además de patadas y golpes.

Al inicio y final de la agresión, la Policía ha constatado que los agresores profirieron gritos homófobos y acordes con la "doctrina de grupos de ultraderecha". "La motivación inicial es homófoba", ha subrayado Moreno, para después explicar que el delito de odio está "muy protocolizado y normativizado" y lo ocurrido "se ajusta a esos indicadores de polarización".

A raíz de estos hechos, a cuatro de los investigados la Policía les atribuye un delito de lesiones y otro de odio, mientras que a los otros dos, solo el de odio, a la espera de la calificación definitiva de Fiscalía y el Juzgado que investiga la agresión. Moreno ha asegurado que la detención de cinco de ellos se produjo "sin ningún problema", aunque otro de los investigados se encuentra fuera de España estudiando.

LASTRA DESCARTA UNA "SIMPLE PELEA ENTRE JÓVENES"

La delegada del Gobierno, por su parte, ha agradecido el trabajo de la Policía Nacional en torno a este suceso y ha destacado que "desde el primer momento" actuaron con diligencia e identificaron a los responsables, poniéndolos a disposición de la justicia.

Respecto a la investigación, Lastra ha explicado que "las cámaras del Ayuntamiento de Oviedo son excelentes técnicamente, de calidad, y fue un apoyo importante en la línea de investigación", más allá de las grabaciones que se hicieron virales en redes sociales.

La delegada ha explicado que los acusados "tienen naturalmente derecho a la presunción de inocencia", pero las instituciones tienen "la obligación de ser muy claras frente a hechos de esta naturaleza", destacando que lo ocurrido "no fue una discusión política ni una simple pelea entre jóvenes" y ha recordado que "dos personas fueron golpeadas mientras se proferían expresiones como 'rojos de mierda', 'maricones de mierda' y se gritaba 'arriba España'", hechos que sucedieron después de que se atacaran símbolos LGTB y una pancarta contra el racismo.

La delegada ha insistido en que "las palabras importan", especialmente cuando proceden de quienes tienen responsabilidades públicas y quienes tienen "un micrófono delante o capacidad para influir en miles de personas".

Preguntada sobre las declaraciones del alcalde de Oviedo en las que condenó "todo tipo de violencia", Lastra ha celebrado "cualquier condena clara y sin matices de la violencia aunque llegue tarde". "El alcalde podía haberlo hecho primero pero no quiero convertir esto en una confrontación política o entre instituciones", ha dicho.

A su juicio, más "grave" que la postura del regidor, fue la del secretario general del PP de Oviedo y teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Mario Arias, quien afirmó que quien tenía que pedir disculpas era Rosón al PP "no se muy bien por qué". "Espero que pida disculpas y rectifique porque aquí nadie más es víctima de esta agresión" que Rubén Rosón y Jorge Fernández.