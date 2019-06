Accem Asturias registró en la región en 2018 a 783 solicitantes o beneficiarios de protección internacional

Publicado 21/06/2019 13:52:08 CET

"Esta es la casa de todo el mundo", dice la alcaldesa del Consistorio el Día Mundial de Refugiado

La ONG Accem Asturias ha registrado durante el pasado año en el Principado a un total de 783 personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional, de las que 465 son hombres y 318 mujeres.

Así figura en el informe de Protección Internacional en Asturias dado a conocer este viernes en un acto en el Ayuntamiento de Gijón, con motivo del Día Mundial del Refugiado. Asimismo, por edad, dos tercios de las personas atendidas eran menores de 34 años. La mayor franja de edad se sitúa entre los 18 y los 34 años y la menor en personas de más de 65 años.

Por nacionalidades, en primer lugar se sitúan los procedentes de Venezuela, seguidos desde los de Colombia. Son también nacionalidades representativas las siguientes: Sahara, Rusia, Siria y El Salvador.

Además, la mayoría de las personas (94%) atendidas desde Accem Asturias en 2018 fueron solicitantes, mientras que solo un 6,25 por ciento habían obtenido algún tipo de protección -subsidiaria, apátrida o refugiado--.

Entre los motivos, el principal es 'opiniones políticas', seguido de: 'otros daños graves', 'conflicto generalizado en el país', o 'pertenencia a un grupo social'. Son menos frecuentes otros como 'nacionalidad' o 'trata de seres humanos'.

Asimismo, la mayoría de las personas solicitantes o beneficiarias de Protección Internacional registradas en Accem Asturias en 2018 fueron atendidas desde la sede de Gijón, mientras que Avilés es donde menos.

En el caso de España, se pasó de 36.605 solicitudes en 2017 a 54.050 el pasado año, lo que supone un aumento del 48 por ciento.

Durante el acto, la alcaldesa de Gijón, Ana González, ha adelantado que se llevará a cabo desde el Ayuntamiento una campaña contra el racismo y la xenofobia, como así se había solicitado desde las entidades que atienden a los refugiados.

LA CASA DE TODOS

"Esta es la casa de todo el mundo", ha defendido González, quien ha destacado la diversidad como algo positivo y no contrario a la igualdad. Y aunque ha reconocido que es preciso mejorar algunas cosas desde las instituciones para "que nadie se quede fuera", ha reivindicado a Gijón como una ciudad que se caracteriza por rechazar todo tipo de exclusión.

Así lo ha indicado durante la presentación de los actos de celebración del Día Mundial del Refugiado, que ha contado con la actuación de Cynthia Zebaze, la emigrante que llegó en patera a España hace unos años y que recientemente se hizo conocida al quedar finalista en el programa Got Talent.

La regidora, asimismo, ha remarcado que humanizar es un elemento fundamental y una constante, por lo que ha avanzado que buscara un lugar visible en el Ayuntamiento donde colocar la camiseta enmarcada que le entregaron al final del acto. Un lugar donde se pueda ver y recordar que hay que acoger a todos porque creemos en los derechos humanos.

"Que no quede ninguna persona en el mundo que no tenga garantizados sus derechos", ha adelantado que va a ser el compromiso del Ayuntamiento, el cual será la casa de todos, vengan de donde vengan, sean como sean o piensen como piensen.

Pero si ha visto importante a acoger a todos, también el hacer un frente común y una red de entidades e instituciones que les den más protección y que traten de evitar que estas personas tengan que marchar de su país de origen.

Durante el acto, asimismo, ha dado lectura a un comunicado, a cargo de un emigrante que llegó a España hace dos años y medio. En el texto, se hace mención a la "extrema preocupación" ante el rumbo que finalmente se ha impuesto en la UE para dar por finalizada "la mayor crisis humanitaria vivida en lo que llevamos de siglo", ha señalado.

"La profusión de desinformación y mensajes estigmatizantes en redes sociales y otros medios han contribuido a normalizar un discurso xenófobo y racista que deshumaniza a las víctimas y nos hace indiferentes ante la tragedia de miles de personas que solo buscan un lugar seguro donde poner a salvo su vida", señala.

Además, en el comunicado se llama la atención sobre que en España solo una de cada cuatro personas consigue protección internacional, pese a que en apenas tres años el número de solicitudes llegadas casi se triplicó.

Por todo ello, desde Accem han hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los actores sociales y a la propia ciudadanía "para que no apartamos la mirada y no contribuyamos a la difusión de desinformación que deshumaniza generando indiferencia cuando no odio". "Es urgente poner fin a esta crisis y a esta situación", han reclamado.