El acceso a Asiegu se ensanchará hasta los 4,5 metros con una inversión de 350.875 euros

El Gobierno de Asturias adjudica en 351.000 euros la mejora del acceso a Asiegu, en Cabrales - PRINCIPADO

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 350.875 euros la mejora del acceso a Asiegu, en Cabrales, a la empresa Solveser. El proyecto, que se desarrollará en los 600 metros iniciales de la vía que conduce a esta localidad, consistirá en ensanchar hasta los 4,5 metros la calzada, mejorar el drenaje y reforzar el firme y la pavimentación.

Entre los puntos kilométricos 0,525 y 0,570 se construirá una escollera cimentada sobre carriles hincados para estabilizar un deslizamiento, que supondrá instalar una barrera de seguridad de 340 metros.

Esta actuación se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos para facilitar la conservación de infraestructuras de titularidad municipales en los concejos de menos de 20.000 habitantes.