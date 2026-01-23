Acepta 12 años de cárcel por matar a su tío político en Granda (Siero), cuyo cádaver enterró en una finca

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Cárcel de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El acusado de matar a su tío político, cuyo cadáver fue localizado enterrado en una finca de Granda (Siero) un mes y medio después de que se produjeran los hechos --en marzo de 2024-- ha aceptado este viernes una condena de 12 años de prisión y 5 años de libertad vigilada. Un hermano y un primo también han aceptado las penas impuestas por la Fiscalía del Principado de Asturias.

El acusado principal ha reconocido ser autor del homicidio del hombre de 51 años, a quien apuñaló tras una discusión familiar en su vivienda. Tras el crimen, su hermano y un primo ayudaron a ocultar el cadáver, manipular pruebas y destruir el teléfono de la víctima. El cuerpo fue localizado enterrado en la finca del autor el 8 de mayo de 2024.

El homicida ha aceptado 12 años de prisión y cinco de libertad vigilada, además de indemnizar a la familia de la víctima con 390.000 euros. Su hermano, ha sido condenado a abonar 4.000 euros por encubrimiento, mientras que el primo ha aceptado un año de prisión y 2.000 euros de indemnización, con suspensión de la ejecución de la pena.

Los hechos se produjeron tras un episodio de consumo de alcohol y una discusión previa a la agresión. La investigación policial se inició el 26 de marzo tras la denuncia de la pareja de la víctima y concluyó con la localización del cadáver parcialmente envuelto en bolsas de plástico en un huerto de la finca.

Los tres acusados mostraron conformidad con las acusaciones de la Fiscalía, evitando así la celebración de un juicio oral.