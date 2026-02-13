Activada la Misión Científica ASTURIAS Data Center para impulsar centros de datos más sostenibles

Presentación de la Misión Científica ASTURIAS Data Center, en el Edificio AS5HUB del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Edificio AS5HUB del Parque Científico y Tecnológico de Gijón ha acogido este viernes la reunión de lanzamiento de la Misión Científica ASTURIAS Data Center, un proyecto financiado por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), en el marco de la convocatoria de ayudas a Consorcios de Misiones Científicas del Principado de Asturias para el desarrollo de proyectos piloto.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, la iniciativa pone en marcha un trabajo conjunto entre entidades empresariales, tecnológicas y científicas con un objetivo común.

A este respecto, han señalado que se pretende reducir la huella energética y de carbono de los centros de procesamiento de datos (CPDs) y posicionar Asturias como territorio referente en el diseño, desarrollo y operación de infraestructuras digitales sostenibles, en un momento en el que el crecimiento de la economía digital -impulsada por la inteligencia artificial, la nube y la digitalización de servicios- convertirá los CPDs en una infraestructura estratégica para la competitividad de los territorios.

Asimismo, durante el encuentro se concretaron los tres ejes de trabajo que guiarán la Misión ASTURIAS Data Center. Uno de ellos es que se avanzará en soluciones para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la refrigeración de los CPDs, uno de los ámbitos con mayor impacto en el consumo energético de estas infraestructuras, abordando la optimización de la refrigeración de un CPD ubicado en Asturias.

En segundo término, la Misión estudiará la potencial reutilización de infraestructuras y el impulso de la economía circular, explorando cómo aprovechar instalaciones industriales, comerciales o incluso mineras en desuso para acelerar el despliegue de centros de datos y reducir su huella ambiental.

El tercero consiste en trabajar en la operación inteligente y la seguridad integral de los CPDs, incorporando monitorización avanzada, gestión predictiva y medidas de resiliencia que permitan operar estas infraestructuras de forma más fiable, eficiente y preparada ante incidencias.

PROYECTO PILOTO

Además, la Misión ASTURIAS Data Center pondrá en marcha un proyecto piloto orientado a validar, en condiciones reales, mejoras de eficiencia energética en centros de procesamiento de datos, prestando especial atención a aspectos como la optimización de la refrigeración y el aprovechamiento energético asociado a su operación.

Por otra parte, uno de los resultados clave del proyecto será la elaboración de un inventario de emplazamientos en Asturias con potencial para albergar CPDs, identificando ubicaciones adecuadas a partir de criterios generales como la disponibilidad de infraestructuras, el acceso a energía y conectividad, la viabilidad ambiental y la posibilidad de simbiosis industrial-urbana (por ejemplo, el reaprovechamiento de recursos o la integración con entornos productivos).

Este mapa de oportunidades permitirá disponer de una base objetiva para planificar futuros despliegues y facilitar la atracción de iniciativas vinculadas a la economía del dato en el Principado.